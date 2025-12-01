1 Decembrie, Ziua Națională a României: Mesajul zilei vine din SUA. Ce transmit liderii politici români

”Să facem din România o țară modernă, respectată și puternică”

”1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii își unesc forțele, pot schimba destinul unei națiuni.

Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecție: să facem din România o țară modernă, respectată și puternică.

Moștenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o țară în care copiii noștri să aibă șansa de a-și împlini visurile aici, acasă.

Iar pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care muncește, visează și iubește această țară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului națiunii noastre.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor care cred în puterea unității și în viitorul acestei țări!” a scris Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Ziua Națională, 1 Decembrie 2025/ foto Florin Răvdan, dcnewstv.ro

Cătălin Predoiu: ”O zi în care suntem toți uniți”

”1 Decembrie, Ziua Națională a României, a tuturor cetățenilor români, adună în jurul Tricolorului pe toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume.

Ziua Națională este o zi a demnității naționale, o zi în care suntem toți uniți de respectul față de înaintașii care au făurit și apărat Țara, uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare, uniți de dorința firească pentru libertate, independență, suveranitate, respect și demnitate pentru țara noastră, România.

Istoria ne-a arătat că ori de câte ori românii s-au unit pentru un ideal și un obiectiv înalt, Țara a ieșit din orice încercare, Țara a devenit puternică, Țara a prosperat.

Lumea se schimbă într-un mod accelerat și profund.

Ordinea Mondială postbelică și post Războiul Rece este dramatic pusă la încercare. Sunt vremuri în care trebuie să ne prospectăm viitorul cu luciditate, tărie națională de caracter și inteligență politică.

Sunt vremuri în care rutina a dispărut din geopolitică.

Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine, pe soluțiile și efortul național, alături, desigur, de partenerii noștri din UE și NATO.

Mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți, să nu permitem nimănui să ne dezbine în interior, să păstrăm valorile noastre fundamentale, democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate, demnitate.

Aceasta înseamnă o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei noastre.

Înseamnă o muncă inteligentă pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară, pentru a stimula valorile să își asume responsabilitățile și prin meritocrație să conducă Țara și să o mențină sigură și prosperă.

Depinde în primul rând de noi, depinde de puterea pe care o avem să așezăm la baza planurilor noastre și a oricăror acțiuni, mari sau mici, adevărul și dreptatea, ambiția și solidaritatea.

Sunt convins că și noi, generațiile prezente, ne vom ridica la înălțimea propriilor așteptări și că acestea vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral.

Peste umărul nostru, al tuturor, privesc Sfinții și Eroii Neamului Românesc și nu avem decât o singură opțiune: de a reuși, de a dezvolta Țara și de a-i asigura în Lume un loc binemeritat prin Istoria Națională și eforturile noastre proprii de a ne realiza năzuințele democratice, pașnice și generoase.

La mulți ani tuturor românilor!

La mulți ani România!” a transmis Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

O Românie în care drepturile nu sunt o excepție

”Astăzi, de Ziua Naţională, trebuie să ne gândim la România aşa cum este ea: un loc construit zi de zi de oameni care muncesc, care nu renunţă indiferent de greutăţi. Cred într-o Românie în care statul îşi face treaba, în care drepturile nu sunt o excepţie ci o normalitate. O Românie în care solidaritatea nu este un slogan ci o responsabilitate comună. Avem multe de reparat şi multe de construit. O putem face doar împreună, cu seriozitate, empatie şi fără zgomot inutil. La mulţi ani, România!", a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, printr-un mesaj video.

Mesajul SUA pentru România

Secretarul de stat american Marco Rubio a evidenţiat, luni, de Ziua Naţională a României, parteneriatul puternic şi în continuă dezvoltare între cele două ţări, bazat pe interese strategice comune.

"În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în continuă dezvoltare, bazat pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului", afirmă Rubio, conform unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucureşti.

SUA salută leadershipul regional al României şi încurajează continuarea rolului său în promovarea stabilităţii în regiunea Mării Negre, arată el.

"Angajamentul României de a aloca 5% din PIB-ul său pentru apărare, până în 2035, va consolida Alianţa NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere, în anii următori. Statele Unite urmăresc continuarea cooperării în domeniul apărării şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, care sunt în beneficiul ambelor naţiuni", a mai transmis secretarul de stat american Marco Rubio.

Ilie Bolojan, comunicat oficial de la Guvern

”Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naţionale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial şi e o lecţie permanentă de solidaritate românească. 1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România şi în noi înşine. Românii pot şi România poate să treacă peste greutăţi, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun” transmite premierul Ilie Bolojan, conform unui comunicat de presă transmis de Guvern.

Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o naţiune întreagă, dar şi datoria de a munci pentru bunăstarea naţională continuă prim-ministrul.

”Datoria de român şi datoria de cetăţean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. De aceea, fiecare serviciu public care funcţionează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate şi fiecare investiţie de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulţumesc tuturor celor care, prin muncă şi decenţă, faceţi o Românie mai bună. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români - din ţară şi din diaspora!”, se mai arată în mesajul premierului Ilie Bolojan.

Mesaj din Azerbaidjan pentru România

Preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, a transmis o scrisoare de felicitare preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu ocazia Zilei Naţionale a României, subliniind importanţa relaţiilor bilaterale şi a parteneriatului strategic dintre cele două state, informează agenţia de presă azeră APA.

În mesajul său, Aliyev a subliniat că prietenia şi cooperarea cu România reprezintă o prioritate pentru Azerbaidjan şi a menţionat extinderea agendei bilaterale în domenii precum comerţul, economia, energia - în special cea verde -, cultura şi domeniile umanitare.

”Sunt încrezător că relaţiile tradiţional prietenoase dintre ţările noastre şi cooperarea noastră fructuoasă, atât bilateral, cât şi multilateral, vor continua să se extindă prin eforturile comune în interesul popoarelor noastre, iar parteneriatul nostru strategic se va adânci”, a transmis preşedintele azer.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a postat un mesaj de felicitare pe X, prelat de presa azeră: "La mulţi ani, România! Transmitem sincerele noastre felicitări şi cele mai bune urări Guvernului şi poporului României".

Ministrul Culturii, despre puterea şi inspiraţia unei noi uniri

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, spune că de Ziua Naţională a României doreşte întregului sector cultural al României puterea şi inspiraţia unei noi uniri - în viziune şi efort pentru viitor.

"De 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri, doresc întregului sector cultural al României puterea şi inspiraţia unei noi uniri - în viziune şi efort pentru viitor. Cultura este rădăcina identităţii noastre, iar transformarea ei în bine depinde de curajul nostru de a colabora, de a inova şi de a crede în valoarea pe care o arătăm lumii. Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu şi pe deplin demn de România", afirmă ministrul.

"Cultura este însăşi temelia pe care se aşează identitatea unei naţiuni. Este forţa tăcută care ne susţine în momentele de incertitudine, ne aduce împreună când totul pare fragmentat şi care ne reaminteşte, mereu, de valorile în care credem. Astăzi celebrăm o Românie care are puterea de a se regăsi, de a crea, de a coopera. O Românie care se adună în jurul unor principii esenţiale: demnitate, memorie, solidaritate şi curaj. Transmit, cu acest prilej, aprecierea şi recunoştinţa mea tuturor celor care, prin #artă, #patrimoniu, #cercetare, #educaţie sau #meşteşug, contribuie la conturarea unei Românii culturale puternice, deschise şi relevante. La mulţi ani celor care clădesc această ţară prin #cultură. La mulţi ani cetăţenilor români din ţară şi de pretutindeni ! La mulţi ani, România!", a mai spus ministrul Demeter Andras Istvan.

Alegerea lui Radu Miruță: Unde-mi cresc copiii

”La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla!

Am trăit și am muncit în străinătate, am fost pus în fața alegerii pe care mulți dintre noi au făcut-o: unde mi se nasc și cresc copiii. Eu am ales - în România. Și nu am regretat și nu regret nici măcar o secundă alegerea făcută.

Da, știu, sunt multe nemulțumiri pe care le avem, justificat, despre ceea ce am putea face mai bine. Dar doar de noi depinde ce facem cu țara pe care înaintașii noștri s-au sacrificat să o facă mai bună și mai prosperă. Să nu uităm nicio secundă că doar de noi ține să facem tot ce putem să lăsăm țara mai bună decât am găsit-o. Avem varianta să ne plângem în fiecare zi sau să muncim fiecare în pătrățica noastră cum putem mai bine.

Dragi români, avem atâtea motive să fim mândri de cine suntem și atâtea ocazii să reparăm ceea ce nu merge și atâtea posibilități să fim mai buni, mai prosperi, mai relevanți.

Dar nu putem face nimic din aceste lucruri dacă suntem dezbinați, dacă ne lăsăm pradă minciunilor, dacă nu suntem atenți la ceea ce e în jurul nostru.

Chiar nu avem motive să ne simțim mai prejos decât alții. Avem atâtea motive de mândrie și împreună putem reconstrui mândria de a fi român! Eu sunt atât de mândru că sunt român și fac tot ceea ce pot ca tot mai mulți dintre noi să simtă asta!

La mulți ani, dragi români!” a scris ministrul Economiei, Radu Miruță, pe Facebook.

Revenim cu alte declarații.