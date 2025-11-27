Ilie Bolojan ar urma sa-i ceară demisia lui Ionuț Moșteanu, după scandalul legat de CV-ul său

Într-un moment de maximă tensiune politică, sursele România TV dezvăluie că premierul Ilie Bolojan se află în pragul unei decizii ferme: cererea de demisie a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Șeful Executivului pregătește un tête-à-tête tensionat cu Moșteanu, programat imediat după întoarcerea acestuia în țară. Ministrul, aflat în deplasare oficială la întâlnirea informală a miniștrilor apărării din țările membre ale Parteneriatului Estic, desfășurată în capitala Bosniei și Herțegovinei, Sarajevo, este așteptat joi, 28 noiembrie, la Palatul Victoria.

Bolojan ar urma să-i solicite explicații privind scandalul falsificării CV-ului, un scandal care erodează rapid credibilitatea sa și, implicit, a întregului Cabinet. Această confruntare vine în contextul în care parlamentarii din opoziție, cât și partenerii social-democrați, cer retragerea imediată a ministrului.

Moșteanu ar fi prezentat studii superioare inexistente

Criza nu reprezintă un episod izolat, ci punctul culminant al unei serii de derapaje care au marcat mandatul lui Moșteanu la conducerea Ministerului Apărării. De la declarații controversate privind strategia națională de apărare, unde ministrul a fost acuzat de lipsă de transparență în alocarea ajutoarelor militare către Ucraina, până la gafe publice care au stârnit ironii virale în spațiul online, imaginea sa s-a deteriorat vizibil. Episodul cel mai grav, care a declanșat furtuna actuală, vizează integritatea academică a ministrului.

Moșteanu ar fi prezentat studii superioare inexistente pentru a justifica poziții guvernamentale ocupate în 2015-2016. Conform documentelor oficiale depuse la acea vreme la TAROM și alte companii de stat, ministrul afirma că absolvise specializarea Management la Universitatea Athenaeum din București, în perioada 1996-2000.

Reacția Universității Athenaeum a fost promptă și devastatoare: într-un răspuns oficial transmis redacției Libertatea, instituția a negat categoric că Ionuț Moșteanu ar fi fost vreodată student la ei. "Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre", se precizează în documentul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinta Senatului universității.

