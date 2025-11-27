€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Ilie Bolojan ar urma sa-i ceară demisia lui Ionuț Moșteanu, după scandalul legat de CV-ul său
Data actualizării: 21:07 27 Noi 2025 | Data publicării: 20:44 27 Noi 2025

Ilie Bolojan ar urma sa-i ceară demisia lui Ionuț Moșteanu, după scandalul legat de CV-ul său
Autor: Tiberiu Vasile

Surse: Ilie Bolojan se pregătește să-i ceară demisia lui Ionuț Moșteanu Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Foto: Agerpres
 

Sursele România TV susţin că Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, ar putea fi demis de premierul Ilie Bolojan.

Într-un moment de maximă tensiune politică, sursele România TV dezvăluie că premierul Ilie Bolojan  se află în pragul unei decizii ferme: cererea de demisie a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Șeful Executivului pregătește un tête-à-tête tensionat cu Moșteanu, programat imediat după întoarcerea acestuia în țară. Ministrul, aflat în deplasare oficială la întâlnirea informală a miniștrilor apărării din țările membre ale Parteneriatului Estic, desfășurată în capitala Bosniei și Herțegovinei, Sarajevo, este așteptat joi, 28 noiembrie, la Palatul Victoria.

Bolojan ar urma să-i solicite explicații privind scandalul falsificării CV-ului, un scandal care erodează rapid credibilitatea sa și, implicit, a întregului Cabinet. Această confruntare vine în contextul în care parlamentarii din opoziție, cât și partenerii social-democrați, cer retragerea imediată a ministrului. 

Moșteanu ar fi prezentat studii superioare inexistente 

Criza nu reprezintă un episod izolat, ci punctul culminant al unei serii de derapaje care au marcat mandatul lui Moșteanu la conducerea Ministerului Apărării. De la declarații controversate privind strategia națională de apărare, unde ministrul a fost acuzat de lipsă de transparență în alocarea ajutoarelor militare către Ucraina, până la gafe publice care au stârnit ironii virale în spațiul online, imaginea sa s-a deteriorat vizibil. Episodul cel mai grav, care a declanșat furtuna actuală, vizează integritatea academică a ministrului.

Moșteanu ar fi prezentat studii superioare inexistente pentru a justifica poziții guvernamentale ocupate în 2015-2016. Conform documentelor oficiale depuse la acea vreme la TAROM și alte companii de stat, ministrul afirma că absolvise specializarea Management la Universitatea Athenaeum din București, în perioada 1996-2000. 

Reacția Universității Athenaeum a fost promptă și devastatoare: într-un răspuns oficial transmis redacției Libertatea, instituția a negat categoric că Ionuț Moșteanu ar fi fost vreodată student la ei. "Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre", se precizează în documentul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinta Senatului universității.

CITEȘTE ȘI: Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut mosteanu
bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Peste 3.000 de medici specialiști riscă să rămână fără posturi în 2026. Alexandru Rafila: Guvernul trebuie să ia urgent o decizie
Publicat acum 41 minute
AUR și-a ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce CSM a dat aviz negativ pe legea pensiilor magistraților
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz
Publicat acum 1 ora si 52 minute
„Rata de Bulgaria” devine realitate: Linia Giurgiu-Ruse începe în primăvară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 57 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close