Mario Draghi: UE trebuie să se comporte ca un singur stat

Uniunea Europeană trebuie să-şi reformeze în mod radical modul în care operează, astfel încât să se comporte ca un singur stat pentru a face faţă provocărilor uriaşe pe care le întâmpină, a declarat marţi, în Parlamentul European, fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE) Mario Draghi, potrivit agenţiei de presă ANSA și Agerpres.



Este tot mai clar că trebuie să acţionăm tot mai mult ca şi cum am fi un singur stat pentru a depăşi provocările UE, a spus Draghi, care în 2024 a prezentat un raport solicitat de Comisia Europeană referitor la strategia de creştere a competitivităţii europene.



Complexitatea răspunsului ce implică cercetarea, industria, comerţul şi finanţele va presupune un grad fără precedent de coordonare între toţi actorii: guverne şi parlamente naţionale, Comisia şi Parlamentul European. Răspunsul la noua situaţie din jurul UE trebuie să fie rapid, pentru că timpul nu este de partea noastră, cu economia europeană stagnând în timp ce o mare parte a lumii este în creştere. El trebuie să fie pe măsura provocărilor şi concentrat pe sectoarele care vor stimula creşterea. Viteza, amploarea şi intensitatea vor fi esenţiale. Trebuie să depăşim barierele interne, să standardizăm, armonizăm şi simplificăm reglementările naţionale şi să promovăm o piaţă a capitalurilor bazată pe mai multă echitate, a afirmat fostul premier italian.



Raportul Draghi, publicat în 9 septembrie anul trecut, arată că Uniunea Europeană are nevoie de o politică industrială mult mai coordonată, de adoptarea mai rapidă a deciziilor şi de investiţii masive dacă vrea să menţină ritmul, din punct de vedere economic, cu Statele Unite şi China.



Documentul, ce are 400 de pagini, menţionează că UE are nevoie de investiţii suplimentare de 750 - 800 miliarde de euro pe an, de până la 5% din PIB - un nivel mult mai ridicat chiar şi faţă de 1-2% din planul Marshall pentru reconstrucţia Europei după Al Doilea Război Mondial.



Nivelurile diferite de subvenţii în statele membre afectează piaţa unică europeană, fragmentarea limitează nivelul necesar pentru a concura la nivel global, iar procesul de luare a deciziilor din cadrul UE este complex şi lent.



O altă concluzie a raportului este că UE trebuie să stimuleze inovarea şi să reducă preţurile energiei, în timp ce continuă decarbonizarea. De asemenea, este nevoie de reducerea dependenţei de alte state, în special China, pentru mineralele esenţiale, şi de sporirea investiţiilor în apărare, mai indică raportul Draghi.

