SRI a prins un spion rus care pregătea o acțiune de sabotaj în România

SRI a anunțat dejucarea unui sabotaj din partea unui spion rus. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Serviciul Român de Informații informează, marți, 8 septembrie, că a prevenit, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, o operațiune de sabotaj coordonată de Rusia pe teritoriul României.

SRI, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea unui cetățean rus stabilit în România.

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice”, precizează reprezentanții SRI.

Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025, potrivit sursei citate.

Cum acționa spionul rus

Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național.

De asemenea, investigația a relevat că Rusia continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național. SRI mulțumește tuturor partenerilor naționali și internaționali implicați în asigurarea securității cetățenilor României”, se arată într-un comunicat al SRI, emis marți, 8 septembrie.

Cazul prezentat de SRI vine în aceeași zi în care autoritățile de la Budapesta au anunțat expulzarea a 10 diplomați ruși care „erau implicaţi în activităţi în Ungaria inacceptabile pentru diplomaţi în temeiul Convenţiei de la Viena”, potrivit unui comunicat al MAE ungar.

MAE de la Budapesta expulzează 10 diplomați ruși

„Această decizie protejează securitatea şi suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenţionează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc şi respectarea regulilor”, se arată în comunicatul emis de MAE de la Budapesta.

Amintim că, la sfârşitul lunii august, noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar, a declarat Rusia o „ameninţare” pentru Ungaria, Europa şi ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

În același timp, la începutul lunii august, o româncă și un cetățean ucrainean au fost acuzați de autoritățile germane că au spionat în favoarea Rusiei, într-un caz în care ținta ar fi fost directorul unei companii producătoare de drone pentru Ucraina.