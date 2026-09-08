Cine este Sorina Matei, noua propunere pentru șefia TVR

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Jurnalista Sorina Matei este noua propunere pentru șefia Societății Române de Televiziune (SRTv).

Jurnalista Sorina Matei ar fi noua propunere pentru șefia Societății Române de Televiziune (SRTv), potrivit surselor DC NEWS. Totodată, la Societatea Română de Radiodifuziune, ar urma să fie propus Răzvan Dincă.

Jurnalista Sorina Matei ar fi fost propusă la șefia TVR de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). De altfel, propunerile de la conducerile SRTv și Radioului public vor fi votate în cadrul Birourilor Permanente Reunite, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a dat dreptate AUR, după ce partidul reclamase faptul că nu are o pondere a reprezentanților în conducerea SRTv și Radio România echivalentă cu cea din Parlament.

După ce propunerile vor fi avansate în interiorul conducerii Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, Sorina Matei va fi audiată în comisiile de specialitate, apoi propunerea va merge la vot final. Dacă va trece, jurnalista Sorina Matei va conduce televiziunea publică în locul Adrianei Săftoiu, actualul președintele-director general al Televiziunii Române.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei activează în jurnalism din 1997, când și-a început cariera în presa scrisă, la Jurnalul Național. Din anul 2004, s-a dedicat televiziunii, unde activat în special pe domeniile politic și judiciar.

De-a lungul carierei sale a lucrat la Antena 1, Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

Din octombrie 2025, jurnalista Sorina Matei activează în cadrul echipei Gândul-Mediafax.

CCR a explicat de ce numirile de la SRR şi SRTv au fost neconstituţionale

Reamintim că acum câteva zile, Curtea Constituţională a publicat motivările deciziilor din 29 aprilie prin care declarase neconstituţionale hotărârile Parlamentului cu privire la numirea Consiliilor de Administraţie SRTv şi SRR.

CCR a transmis că în procedura de numire a Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune, Parlamentul "nu a respectat algoritmul politic şi ponderea grupurilor parlamentare".

Din această cauză, a transmis CCR, AUR nu a primit locurile cuvenite.

De altfel, cei de la AUR au fost cei care au sesizat CCR în acest caz, au transmis că "deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, Alianţa a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTv şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere".