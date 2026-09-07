Șoferul mașinii furate din Bulgaria, prins după trei zile de căutări. Moldoveanul de 26 de ani, depistat în Dolj

Sursa foto: IPJ Dolj

Un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost prins luni, 7 septembrie, în județul Dolj, după trei zile de căutări. Bărbatul era căutat de polițiști după ce nu ar fi oprit la semnalul acestora în Strehaia, județul Mehedinți, și ar fi abandonat ulterior o mașină furată din Bulgaria.

Un bărbat de 26 de ani, cetăţean al Republicii Moldova, care era căutat de poliţişti după ce ar fi condus un autoturism sustras din Bulgaria şi l-ar fi abandonat în apropierea oraşului Strehaia, din judeţul Mehedinţi, a fost prins, luni, de poliţiştii din judeţul Dolj, în extravilanul localităţii Catane.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, bărbatul a fost găsit în urma activităţilor de căutare desfăşurate de poliţişti.

„În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, bărbatul de 26 de ani, cetăţean al Republicii Moldova, a fost depistat în extravilanul localităţii Catane. Cel în cauză se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi condus la sediul poliţiei”, a informat IPJ Dolj.

Poliţiştii doljeni au desfăşurat, pe parcursul zilei de luni, ample activităţi pentru găsirea bărbatului, la căutări participând şi jandarmi.

Bărbatul „a pus pe jar” autoritățile din mai multe județe

Căutările au început sâmbătă, în judeţul Mehedinţi, după ce bărbatul nu ar fi oprit la semnalul poliţiştilor din Strehaia.

Conform informaţiilor transmise sâmbătă de IPJ Mehedinţi, în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Strehaia au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, însă conducătorul acestuia nu s-a conformat.

Autoturismul a fost ulterior abandonat în zona unei păduri, iar din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că maşina ar fi fost sustrasă de pe teritoriul Bulgariei.

Pentru găsirea şoferului au fost mobilizate forţe din mai multe judeţe. La operaţiunea de căutare au participat poliţişti din cadrul IPJ Mehedinţi, cu sprijinul colegilor din Dolj, Gorj şi Caraş-Severin, poliţişti ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi şi jandarmi mehedinţeni.

În sprijinul forţelor de la sol a fost trimis şi un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, care a participat la căutările desfăşurate în zona în care fusese abandonat autoturismul.

Operaţiunea a continuat ulterior în Dolj, după apariţia indiciilor că bărbatul ar fi ajuns în acest judeţ, el fiind găsit, în cele din urmă, în extravilanul localităţii Catane.

Bărbatul se află în custodia poliţiştilor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale, potrivit Agerpres.

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