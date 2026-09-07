Elevii revin la școală pe 7 septembrie: Calendarul anului școlar 2026-2027. Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, mesaje în prima zi de şcoală

Începutul anului școlar 2026-2027. FOTO: magnific.com @syda_productions

Aproape 2.900.000 de elevi şi preşcolari încep, astăzi, 7 septembrie, noul an şcolar - 2026-2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cursurile anului şcolar încep pe 7 septembrie şi se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.

Președintele Nicușor Dan, ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis mesaje, luni dimineață, la începutul noului an școlar.

Nicușor Dan: „A face din educație o prioritate, o alegere pentru generațiile de mâine”

„Dragi elevi,

Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. (...) Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța (...) sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți. (...) Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni.

Dragi părinți,

În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. (...) Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial. România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. (...) Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații. Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale.

O țară nu se schimbă peste noapte. (...) fără acces la o educație de calitate (...) nu putem spera că vom reuși să așezăm România pe un parcurs de dezvoltare durabilă. De aceea, a face din educație o prioritate este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine. La începutul acestui an școlar, vă doresc tuturor să aveți încredere în acest drum și în puterea de a-l face, împreună, mai bun. Mult succes elevilor, profesorilor și părinților!”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Mihai Dimian: „Locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge”

„Dragi elevi, bucurați-vă de educație! Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați fi preferat să dormiți mai mult în această dimineață, că vă întrebați la ce vă folosește această școală. Cu toate acestea, încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală. Indiferent de locul în care v-ați născut, indiferent de cât de mulți sau de puțini bani au părinții voștri, indiferent de etnia voastră, educația vă oferă tuturor o șansă. Nu porniți cu toți din același punct. Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge.

Vă spun acest lucru și din propria experiență. Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii. În același timp, am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii.

De aceea, vă repet: locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina. Însă totul pornește de la a înțelege un lucru simplu: locul vostru este la școală! În fiecare zi!”, se arată într-un mesaj publicat de Mihai Dimian pe pagina sa de Facebook.

„Peste 2,5 miliarde de euro alocate pentru educație”

Și premierul Ilie Bolojan a scris, pe pagina sa de Facebook, un mesaj pentru elevi, în prima zi de școală:

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate. Părinților le doresc răbdare și putere pentru a-i susține pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulțumesc pentru că își fac meseria cu dedicare, zi de zi”, a scris premierul interimar Ilie Bolojan, care a precizat că „noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație: peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național, care înseamnă: modernizarea sălilor de clasă - mobilier nou și echipamente în peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare, din peste 4.000 de școli, un salt digital pentru licee: peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente, creșe noi pentru copii - au fost construite peste 100 de creșe, cu peste 6.600 de locuri noi pentru copii, susținerea învățământului profesional - au fost construite și dotate 7 campusuri pentru învățământul dual, fonduri pentru echitate - peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului școlar, astfel încât cât mai mulți elevi să aibă acces la o educație de calitate, indiferent de zona în care locuiesc; pregătirea profesorilor: peste 95.000 de profesori au fost formați în pedagogie digitală, pentru ca noile echipamente să fie folosite cât mai bine în procesul de învățare; alocările pentru educație sunt investiții ale căror beneficii se văd generație după generație”, potrivit unei postări de pe rețelele de socializare.

An școlar 2026-2027

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

Intervale de cursuri

de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;

de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

Intervale de vacanţă

de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;

de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;

de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică, potrivit Agerpres.