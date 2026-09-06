Incendii de vegetaţie în Caraş-Severin. Sunt afectate peste 100 de hectare

Foto cu rol ilustrativ; Sursa: Agerpres

Pompierii din Caraş-Severin intervin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie din zonă.

"Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Caraş-Severin, alături de resurse aeriene şi personal de specialitate, acţionează pentru localizarea şi lichidarea focarelor de incendiu izbucnite în mai multe zone din judeţ.

Stadiul intervenţiilor pe teren:

Băile Herculane - Parc Naţional Domogled: Incendiul se manifestă cu flacără redusă şi emanaţii de fum din zona incendiată, pe o suprafaţă de aproximativ 2,5 hectare.

Întrucât nu există acces pedestru la focare, s-a acţionat în special de către resursa aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (IGaV). Aceasta a fost nevoită sa întrerupă activitatea pentru moment, din pricina condiţiilor nefavorabile zborului. La sol se află in supraveghere şi coordonare o echipă mixtă formată din pompieri, lucrători silvici şi un ranger din cadrul Parcului Naţional (10 persoane).

Petroşniţa - Prisian: Incendiul, care a afectat o suprafaţă de aproximativ 80 de hectare, a fost lichidat.

Delineşti: Pompierii militari intervin pentru limitarea incendiului ce afectează o suprafaţă de circa 20 de hectare. La misiunile participă o autospecială de primă intervenţie şi comandă (APIC) şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), încadrate cu 8 militari, o resursă aeriană IGaV şi 4 lucrători silvici", transmite ISU Caraş Severin într-un comunicat de presă remis Agerpres.

Pagubele au fost postate pe reţelele de socializare, de cei de la Radio România Reşiţa.

La finalul lunii august, 15 hectare de vegetaţie au ars în Hunedoara

Un incendiu izbucnit în zona Rovina a afectat vegetaţia uscată şi arbori pe o suprafaţă de peste 15 hectare, intervenţia pompierilor pentru stingerea focului fiind îngreunată de terenul accidentat, vânt şi de temperatura ridicată, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

La intervenţia de stingere a incendiului, au participat atât pompieri de la subunitatea din Brad, cât şi de la Detaşamentul Deva, ajutaţi de reprezentanţi ai autorităţilor locale din Bucureşci şi ai ocolului silvic.

Pe lângă vegetaţia uscată, flăcările au cuprins şi coronamentul copacilor şi arborilor de pe o păşune împădurită, au menţionat reprezentanţii ISU Hunedoara.

După lichidarea incendiului, un echipaj de pompieri a supravegheat noaptea trecută zona afectată de flăcări, întreaga suprafaţă arsă fiind monitorizată şi duminică dimineaţa.

Alte incendii de vegetaţie uscată au avut loc sâmbătă, în judeţul Hunedoara, în localitatea Ciopeia, unde suprafaţa afectată este de aproximativ şapte hectare, iar din cauza fumului, pe durata intervenţiei pompierilor a fost oprit traficul pe DN 66, pe un sens de mers, până când a fost stins focul.

Alte incendii s-au produs sâmbătă la Călan şi Bulzeştii de Sus, unde au ars vegetaţie uscată şi baloţi de fân aflaţi pe terenul cuprins de flăcări.

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