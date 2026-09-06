Femeie de 89 de ani, găsită moartă într-un apartament cuprins de flăcări. Alte 12 persoane s-au autoevacuat din bloc

Un incendiu violent. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

O femeie în vârstă de 89 de ani a decedat, duminică, într-un incendiu puternic izbucnit într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din oraşul Călan. Alte 12 persoane, între care un minor, s-au autoevacuat din cauza fumului dens, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent, iar fumul dens cuprinsese atât locuinţa, cât şi o mare parte din casa scării.

Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje de la subunităţile din Bretea Română şi Hunedoara, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

La faţa locului au fost mobilizate şi ambulanţe SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Din cauza cantităţii mari de fum degajate, 11 adulţi şi un minor s-au autoevacuat din bloc.

Femeie de 89 de ani, găsită decedată în apartamentul cuprins de flăcări

Pompierii au reuşit să lichideze incendiul, care se extinsese şi la o parte a acoperişului. În interiorul apartamentului cuprins de flăcări a fost găsită o persoană decedată. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că victima era o femeie în vârstă de 89 de ani.

După stingerea incendiului, pompierii au evacuat fumul de pe casa scării cu ajutorul unui ventilator special şi au verificat apartamentele din apropierea locuinţei afectate, pentru a stabili dacă focul a provocat şi alte pagube şi pentru ca locatarii să poată reveni în siguranţă în case.

Potrivit ISU Hunedoara, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit, potrivit Agerpres.

Multiple incendii, duminică

Un val de incendii a avut loc în cursul zilei de duminică, în mai multe zone din țară. Incendii de vegetaţie au cuprins peste 100 de hectare în Caraş-Severin, dar și localități din alte județe, incidente care au perturbat circulația feroviară pe mai multe rute.

Europa, „măturată” de incendii de vegetație

Astfel de incendii de vegetație s-au înregistrat deseori în vara lui 2026, declarată de multe state europene ca fiind cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor.

Un incendiu masiv care a izbucnit în Serbia a avut efecte chiar și în România, dar și în Bulgaria. Fumul dens a fost semnalat atât în Timișoara, cât și în Sofia.

Au mai fost înregistrate incendii importante de vegetație în Spania, Italia, Portugalia, Franța, Grecia, Croația, Bulgaria, Germania, Belgia, Marea Britanie și Albania.