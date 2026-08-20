Nor de fum peste Timișoara! De unde vine fumul care a acoperit orașul și ce spun pompierii / FOTO: captură video Facebook @Express de Banat

Un nor de fum a acoperit Timișoara, joi dimineața, iar oamenii au observat degajări de fum atât în municipiu, cât și în alte localități din județ. Situația a atras atenția autorităților, care au verificat mai multe zone pentru a vedea dacă există incendii în apropierea orașului.

Pompierii nu au găsit focare în zonele verificate. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, fumul ar putea veni din Serbia, unde au loc incendii de vegetație uscată în zona Dubovac.

Autoritățile au trimis echipaje în teren după ce au primit sesizări despre prezența fumului. Misiunile au avut rolul de a verifica dacă există focare de incendiu în județul Timiș.

În urma verificărilor, pompierii nu au identificat incendii în zonele vizate.

Fumul din Serbia poate ajunge în județul Timiș

Potrivit ISU Timiș, condițiile meteo pot favoriza deplasarea fumului pe distanțe mai mari. Direcția vântului poate face ca fumul produs de incendiile din Serbia să ajungă și în localitățile din județul Timiș.

„Din informaţiile disponibile, degajările de fum observate în Timiş ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetaţie uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia. În funcţie de condiţiile meteorologice şi de direcţia vântului, fumul poate fi resimţit şi în judeţ”, potrivit ISU Timiş.

Autoritățile le cer oamenilor să își păstreze calmul și să fie atenți la evoluția situației. În zonele în care fumul este mai dens, ISU recomandă evitarea expunerii prelungite în aer liber.

Locuitorii sunt sfătuiți să urmărească informațiile transmise de autorități și să respecte recomandările oficiale.

„Populaţia este sfătuită să îşi păstreze calmul şi să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă, să evite pe cât posibil expunerea prelungită în aer liber în zonele în care fumul este mai dens, să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale, iar în cazul în care observă un focar de incendiu sau o situaţie care poate pune în pericol persoane ori bunuri, să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, transmite ISU Timiș.

Recomandarea este importantă mai ales pentru persoanele care observă fum și nu pot identifica sursa. În cazul în care apare un focar de incendiu sau există un pericol pentru oameni ori bunuri, apelul la 112 permite autorităților să verifice rapid situația.

Pompierii monitorizează situația din Timișoara

ISU Timiș anunță că pompierii continuă să monitorizeze situația. Echipajele pot interveni dacă apar focare în județ sau dacă autoritățile identifică o situație care necesită intervenția serviciilor de urgență.

„Pompierii monitorizează situaţia şi vor interveni cu promptitudine în cazul în care vor fi identificate situaţii care necesită intervenţia echipajelor de urgenţă”, transmite ISU Timiş.

Pentru moment, verificările efectuate de pompieri nu au indicat existența unor incendii în zonele controlate din Timiș. Fumul observat în Timișoara și în alte localități din județ ar putea proveni de la incendiile de vegetație uscată din zona Dubovac, Serbia, iar evoluția sa depinde de condițiile meteorologice și de direcția vântului.