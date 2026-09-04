Temperaturi extreme și recorduri în Europa: 45,7 grade în Spania! Situația din Franța

Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Valurile de căldură și temperaturile record continuă să marcheze această perioadă în mai multe țări europene. Spania a înregistrat cea mai ridicată temperatură din an, în timp ce alte state europene, precum Franța, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii au declarat vara 2026 ca fiind cea mai călduroasă din istorie.

Temperaturile din această vară au înregistrat recorduri istorice în mai multe state europene. Meteorologii din Spania au confirmat că joi, 3 septembrie, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură zilnică din ţară de la începutul anului, după ce termometrele au indicat 45,7 grade Celsius, transmite vineri DPA.

Căldura extremă a fost înregistrată joi în oraşul El Granado, din sudul Andaluziei, la graniţa cu Portugalia, a anunţat serviciul meteorologic de stat AEMET. Temperatura a doborât şi recordul anterior pentru o zi din septembrie, stabilit în 2016 în oraşul Montoro, tot din Andaluzia.

Despre fenomenul încălzirii excesive a apelor Mării Mediterane și despre riscul unor furtuni foarte violente a vorbit Florinela Georgescu, director în cadrul ANM, în exclusivitate pentru DCNews: „Am intrat deja în acea perioadă din an în care apa mărilor și oceanelor din emisfera nordică este foarte caldă. Se vorbește deja despre faptul că Marea Mediterană, Oceanul Atlantic sunt mai calde decât ar trebui să fie, ceea ce înseamnă o energie latentă care se poate concretiza prin furtuni foarte violente, care pot ajunge și deasupra uscatului, cu consecințe de nedorit”, a avertizat Florinela Georgescu.

Franța a înregistrat cea mai călduroasă vară vreodată

Și autoritățile din Franța au anunțat că vara acestui an, marcată de canicule, secete şi incendii de vegetaţie uriaşe, a fost „cea mai călduroasă înregistrată vreodată”, potrivit ministrei franceze pentru Tranziţie Ecologică, Monique Barbut.

„Am trăit cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată de la începutul măsurătorilor din 1900”, a declarat ea cu ocazia prezentării bilanţului climatologic al acestei veri, care, potrivit meteorologilor, coincide cu intervalul cuprins între lunile iunie şi august, la sediul agenţiei Meteo-France din apropiere de Paris.

Cele mai călduroase veri și pentru Belgia și Regatul Unit

Dar această perioadă călduroasă nu i-a scutit nici pe vecinii Franţei: vara 2026 a fost, de asemenea, cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Regatul Unit şi în Belgia, potrivit agenţiilor meteorologice din aceste ţări.

Franţa s-a confruntat în această vară cu trei valuri de căldură, inclusiv cu unul care, la sfârşitul lunii iunie, a stabilit un record de intensitate, precum şi cu un altul, între sfârşitul lunii iulie şi luna august, care a egalat recordul de 23 de zile pentru cel mai îndelungat val de căldură măsurat vreodată în Franţa, ce data din anul 1983.

Vreme mai caldă în Spania în septembrie 2026 decât media lunii

Meteorologii spanioli preconizează că vremea se va menţine mai caldă decât media lunii septembrie, cu temperaturi în jur de 40 de grade, în weekend şi în săptămâna viitoare - în special în văile râului Ebro şi în sud.

Chiar şi pe insula de vacanţă Mallorca nu se pot exclude temperaturi de până la 36 de grade la începutul săptămânii.

Anul acesta, AEMET a înregistrat un total de patru valuri de căldură în Spania, toate având loc din iunie. Serviciul clasifică un val de căldură ca atare doar dacă o perioadă de vreme caldă durează cel puţin trei zile, nu este limitată la o zonă locală şi temperaturile sunt semnificativ peste media normală.

Căldura a fost apăsătoare în Spania aproape toată vara, aşa-numitele „nopţi tropicale” - cu temperaturi de până la 30 de grade - dovedindu-se deosebit de supărătoare pentru oameni. Adesea, nici măcar o baie în Marea Mediterană nu a fost o senzaţie răcoritoare. În largul coastei insulei Mallorca, o temperatură record a apei de peste 33 de grade a fost înregistrată în august.

Totodată, meteorologii spun că Europa intră în septembrie cu un nou episod de căldură extremă.

A treia cea mai caldă iarnă din istorie pentru Noua Zeelandă

Nici în emisfera sudică nu lipsesc temperaturile neobișnuit de ridicate. Noua Zeelandă a înregistrat în 2026 a treia cea mai caldă iarnă din istorie, cu o temperatură medie la nivel naţional de 9,7 grade Celsius, a anunţat vineri organizaţia Earth Sciences New Zealand, citată de agenţia de presă Xinhua.

Temperatura s-a situat cu 1,1 grade Celsius peste media iernii din perioada 1991-2020, ceea ce o face a treia cea mai caldă iarnă de la debutul seriei de măsurători ale temperaturii la cele şapte staţii meteorologice din ţară, în 1909, a precizat agenţia într-un comunicat.

Căldura excepţională din luna iunie şi o iarnă relativ caldă în Insula de Sud au fost caracteristicile dominante ale climatului sezonier general al ţării, în timp ce temperaturile s-au situat aproape de valorile medii în anumite zone din Northland, Auckland, Waikato, partea estică a regiunii Bay of Plenty şi Gisborne de pe Insula de Nord, se precizează în comunicat.

Precipitaţiile din cursul iernii australe din Noua Zeelandă s-au situat peste sau cu mult peste valorile normale în Southland, Otago, sudul şi zona interioară a regiunii Canterbury şi pe Coasta de Vest a Insulei de Sud, în timp ce în mari regiuni ale Insulei de Nord s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii sub nivelul normal, a precizat agenţia.

Precipitaţiile abundente şi cu impact puternic din perioada 5-9 iulie au afectat zonele estice ale ţării, fiind declarate trei stări de urgenţă la nivel local, a menţionat aceasta.

Cea mai ridicată temperatură din cursul iernii a fost de 26 de grade Celsius, înregistrată la 20 iunie la Bromley, în Christchurch, cel mai mare oraş de pe Insula de Sud. Aceasta a fost a doua cea mai ridicată temperatură de iarnă înregistrată vreodată în ţară.

Cea mai scăzută temperatură a fost de minus 13,5 grade Celsius, înregistrată la Lake Tekapo, la 12 iulie.

Condiţiile El Nino din Pacificul tropical s-au intensificat considerabil începând de la jumătatea iernii, a precizat agenţia, adăugând că temperaturile de la suprafaţa apei din jurul Noii Zeelande au fost, în mare parte, apropiate de medie sau peste medie, în timp ce în iulie şi august s-au înregistrat valuri de căldură marină în mare parte din zona Insulei de Sud şi în Marea Tasmaniei.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, El Nino aduce, de obicei, vânturi mai puternice şi mai frecvente dinspre sud-vest spre nord-vest, ceea ce creează condiţii de secetă în zonele estice şi nordice ale ambelor insule şi condiţii mai umede în partea vestică şi în sudul Insulei de Sud, potrivit Agerpres.