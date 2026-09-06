Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, 2023. Foto: Facebook Mihai Ion

Peste 10 autocare cu turiști au ajuns la Jurilovca pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat. Primarul comunei spune că oamenii au fost păcăliți de ChatGPT și agenții de turism. De cealaltă parte, agenții de turism dau vina pe edil deoarece nu a anunțat că festivalul nu se organizează, așa cum a făcut anul precedent.

Localitatea Jurilovca s-a trezit în acest weekend cu sute de turiști "neinvitați". Potrivit primarului comunei, Eugen Ion, peste 10 autocare au ajuns în localitate pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat. Edilul spune că unii oameni au fost duși în eroare de ChatGPT, alții de agențiile de turism. De cealaltă parte, unii dintre cei care au organizat excursii la Jurilovca dau vina pe primărie și spun că totul a pornit "de la informarea precară și lipsa de comunicare".

Reamintim că și ediția din 2025 a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca fusese suspendată din cauza măsurilor de austeritate anunțate de Guvern.

"Atenție la informațiile false! Verificați întotdeauna sursele oficiale!", scrie Eugen Ion într-o postare pe pagina sa de Facebook, apoi continuă: "Situația din acest weekend din Jurilovca este una care ne dovedește, încă o dată, că nu e nevoie de cine știe ce tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliți, induși în eroare, în ultimă instanță manipulați. Vă rog să citiți cele ce urmează și să trageți concluzii înțelepte".

Festivalul Borșului Lipovenesc nu fusese anunțat în acest an. Primarul din Jurilovca: Deci nu se ține

Potrivit edilului, turiștii au ajuns la Jurilovca convinși că vor participa la Festivalul Borșului Lipovenesc, deși nu fusese anunțat public că evenimentul va fi organizat în 2026. Primarul localităţii a povestit că autocarele au început să sosească încă de sâmbătă, 5 septembrie, de la primele ore ale dimineții.

"Ce s-a întâmplat la noi în comună poate fi un studiu de caz. Dumneavoastră, cei din comunitate, dar și turiștii care urmăresc pagina mea oficială de Facebook și pagina primăriei Jurilovca știu că Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca nu are loc anul acesta.

Sunteți obișnuiți cu faptul că noi comunicăm permanent și în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunțat oficial. Așadar, nu am anunțat festivalul, deci nu se ține.

Și totuși, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineții, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turiști, dar și nenumărați turiști cu autoturisme personale. Și acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toți veneau la…. Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca.

Nu mă înțelegeți greșit. Mă bucur și toți cei din comunitatea noastră se bucură dacă turiștii aleg să ne viziteze. Ne dorim însă să o facă asumat, să știe unde vin, ce oferă Jurilovca și mai ales să nu vină la un eveniment care nu are loc! Regret că oameni din toate colțurile țării au ajuns astăzi în localitatea noastră și au fost dezamăgiți", a mai scris edilul.

Mulți dintre turiști au fost aduși cu atocarele chiar de agențiile de turism care au organizat excursii pentru Festivalul Borșului Lipovenesc

Potrivit primarului, pe parcursul întregii veri, mai multe agenții de turism au promovat în mod fals excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc, unele dintre ele susținând că evenimentul se va ține la finalul lunii august, altele că festivalul va avea loc la începutul lunii septembrie. Deși reprezentanții primăriei ar fi sunat la multe dintre aceste agenții pentru a le avertiza că promovează un festival ce nu va avea loc în aces an, sâmbătă au existat și turiști aduși cu autocarele de organizatori de excursii care au scăpat vigilenței primăriei Jurilovca.

"Dar haideți să analizăm împreună cum a fost posibil. Încă de la începutul verii, au apărut pe rețelele sociale diverse afișe ale unor agenții de turism care promovau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, anunțând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie. Niciuna dintre aceste agenții nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă.

Noi știm că festivalul este un punct major de atracție pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști aici. E o înșelătorie.

Astfel, am mobilizat echipa și agențiile respective au fost sunate, una câte una, și rugate/somate să renunțe la a promova ceva fals. Acest lucru s-a întâmplat pe tot parcursul verii.

Au fost agenții care și-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, au fost altele care nu și-au cerut scuze, dar au renunțat la excursii, au fost și altele care au pretins că știu mai bine decât noi, organizatorii – respectiv că festivalul are loc pentru că așa scrie "pe Internet". Cu siguranță au fost și unii astfel de organizatori de excursii care au scăpat vigilenței noastre și au listat aceste oferte false. Peste 10 autocare au ajuns astăzi în Jurilovca aducând turiști care credeau că vor participa la festival. Aici treaba e destul de clară. Oamenii nu și-au imaginat că agențiile nu s-au informat sau că au profitat de ei", a mai explicat primarul din Jurilovca.

Alți turiști au mers la Festivalul Borșului Lipovenesc la recomandarea lui ChatGPT

Totuși, pe lângă oamenii aduși organizat cu autocarele de unele agenții de turism, au existat și turiști care au venit singuri pentru a participa la festivalul neorganizat în acest an, după o recomandare a ChatGPT, mai spune edilul.

"Totuși, independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit și alți foarte mulți turiști. Tot pentru festival.

Ne-am întrebat și i-am întrebat, pe mulți dintre ei, de unde au avut această informație falsă. Dincolo de "am văzut pe rețelele de socializare", s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat Inteligența Artificială – o interogare către ChatGPT – dacă se ține festivalul. Și au primit un răspuns greșit.

Am testat noi înșine acest aspect. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care nu am organizat festivalul, am întrebat ChatGPT dacă anul acesta Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca are loc și am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfășoară în acest weekend, 4-5 septembrie! Incredibil, nu-i așa?", a mai scris primarul.

"Cum e posibil? Explicația vine tot de la Inteligența Artificială"

Eugen Ion povestește în continuare că pentru a afla cum a fost posibil ca ChatGPT să spună oamenilor că festivalul are loc în acest weekend dacă asta nu este adevărat, a decis să ceară o explicație direct de la Inteligența Artificială. ChatGPT a recunoscut că a fost dus în eroare de anunțurile promovate de unele agenții de turism.

"Din nou întrebăm, cum e posibil? Cum e posibil ca Inteligența Artificială, care are acces, nu-i așa, la toate informațiile de pe Internet, să dea un răspuns total eronat, care să inducă în eroare zeci și zeci de oameni.

Explicația vine tot de la Inteligența Artificială.

"Ce s-a întâmplat și de ce a apărut această eroare?". "Sistemul meu a fost indus în eroare de tacticile de marketing ale unor agenții de turism. Multe platforme creează pagini automate de evenimente (de tipul "Circuit Festivalul Borșului Jurilovca 2026") doar ca să atragă clienți sau să vândă excursii în Deltă în primul weekend din septembrie, chiar dacă festivalul propriu-zis nu mai există. Eu am procesat aceste pagini comerciale ca pe o confirmare a festivalului, ignorând faptul că lipsea cel mai important lucru: anunțul oficial al Primăriei Jurilovca".

Și completează: "Pentru că sunt un model lingvistic generativ, nu am capacitatea de a "gândi" ca un om sau de a verifica datele de teren în timp real, ci asamblez texte pe baza a ceea ce găsesc pe Internet. În acest caz, am eșuat complet în a diferenția marketingul fals al agențiilor de turism de realitatea oficială a comunei Jurilovca".

Eugen Ion: Nu-mi rămâne decât să sper că turiștii care ați ajuns în acest weekend la Jurilovca, ați avut parte de momente frumoase la noi, chiar și fără festivalul borșului

Așadar, oameni buni, Inteligența Artificială nu gândește și, mai mult, greșește. Nu face diferența între informația adevărată și cea falsă. Nu poate verifica dacă o informația e adevărată. Noi, însă, putem. Putem discerne, putem verifica informația, putem căuta sursa oficială, comunicarea originală. Nu doar pe Internet.

Putem comunica între noi. E obligatoriu să o facem. Nu e în regulă să lăsăm între noi intermediari - precum agențiile de turism, în acest caz, ori Inteligența Artificială. Consecințele pot fi foarte neplăcute pentru toate părțile implicate și, în extremis, chiar dezastruoase. De noi depinde să nu ajungem acolo.

În final, nu-mi rămâne decât să sper că dumneavoastră, turiștii care ați ajuns în acest weekend la Jurilovca, ați avut parte de momente frumoase la noi. Chiar și fără festivalul borșului, de această dată", a mai scris primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion.

Un agent de turism i-a răspuns primarului: Este normal să anunțați atunci când nu se organizează, așa cum ați făcut și anul precedent

Unii oameni acuză însă primaria din Jurilovca că nu a comunicat eficient faptul că festivalul nu se ține în 2026. Un agent de turism i-a răspuns primarului în comentarii și a susținut că era normal să anunțe că evenimentul nu se organizează, așa cum a făcut anul trecut. În plus, el a susținut că a sunat de mai multe ori la primărie pentru a afla mai multe informații, dar nu i s-ar fi oferit un răspuns clar.

"Stimate domnule primar, am sunat de nenumărate ori la primăria dumneavoastră, dar după ce am sunat de 4-5 ori în zile diferite nu s-a răspuns la telefon, apoi doamna care a răspuns într-un final după ceva vreme a zis ca nu știe. Este inadmisibilă situația.

Apoi, am intrat pe site-ul primăriei dumneavoastră, care ce este drept nu mă așteptam să fie chiar foarte modern dar nici ca în anii 2000, nu scria nimic cum ca ediția nu ar mai avea loc în 2026, ci scria de 2025.

Din punctul meu de vedere și cred ca și al oamenilor din domeniu, atunci când obișnuiești agențiile de turism cu un festival după care și dumneavoastră pe plan local aveți de câștigat, și îl transformați în tradiție an de an, este normal să anunțați atunci când nu se organizează, așa cum ați făcut și anul precedent.

Este adevărat ca și noi am avut excursie acolo, dar am anunțat în prealabil turiștii care au dorit înlocuirea cu destinația Gura Portiței. Repet, eu personal am încercat să dau de primărie în repetate rânduri, dar nimic, ba chiar un răspuns de "nu știu".

"Toate acestea au pornit de la informarea precară și lipsa de comunicare"

Consider ca nu trebuie să dați în agenții economici din turism care vă aduc an de an turiști și să spuneți ca este înșelătorie atât timp cât da, și pe Google apare ca se ținea în acest an…

Toate acestea au pornit de la informarea precară și lipsa de comunicare, iar de aici trageți dumneavoastră domnule primar concluzia, dacă o să mai sosim cu autocarele la dumneavoastră. După ce deja ne-ați numit în text cum ne-ați numit….

Și încă un argument, credeți ca cineva ar prezenta o excursie ca fiind participarea la un festival, la care ajunge cu turiștii și nu este nimic? Cine sănătos la cap ar face așa ceva? Nimeni nu și-ar asuma, iar reacțiile turiștilor ar fi unele foarte urâte. Așa ca nu cred că cineva ar înșela cu acest festival numai să vină în această localitate, pe care toată lumea o vizitează doar dacă acest festival are loc, sau dacă se duce în Gura Portiței", a scris un agent de turism în secțiunea de comentarii a postării primarului.

Anul trecut, cel mai mare festival în aer liber din Dobrogea urma să aibă loc în zilele de 6 și 7 septembrie, înainte de a se anunța că evenimentul a fost suspendat. Primăria Comunei Jurilovca anunțase printr-un comunicat de presă că ediția din 2025 a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca a fost suspendată pentru reducerea cheltuielilor, în contextul măsurilor de austeritate anunțate de Guvern.