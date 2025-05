Când are loc Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca - 2025

Primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, a anunțat astăzi, oficial, data desfășurării ediției din 2025 a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca. Astfel, anul acesta, cel mai mare festival în aer liber din Dobrogea va avea loc în zilele de 6 și 7 septembrie.

Prima ediție a Festivalului a avut loc în anul 2009, fiind la acea vreme o serbare locală la care au luat parte 200 de participanți. În anul 2024, Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca a atras 157.000 de vizitatori în cele două zile de desfășurare, consolidându-și poziția de cel mai mare festival în aer liber din județul Tulcea și din toată Dobrogea.



„Și anul acesta ducem mai departe tradiția festivalului nostru, un festival prin care de 16 ani promovăm gastronomia și obiceiurile locale. De la prima ediție și până astăzi am reușit, crescând de la an la an, să atragem din ce în ce mai mulți oameni în Dobrogea, în județul Tulcea și, desigur, în Jurilovca. Este un lucru bun, cred, pentru economia locală, iar festivalul ne-a ajutat foarte mult să transformăm Jurilovca dintr-o micuță comunitate pescărească într-o destinație turistică de primă mână”, a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.



Organizatorul Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca este Primăria Jurilovca, cu finanțare de la Consiliul Județean Tulcea.

