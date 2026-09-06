PSD vrea premierul, PNL refuză Guvernul cu social-democrații. Decizia, la Cotroceni

Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, ar putea desemna luni, 7 septembrie, un prim-ministru, dar PNL și PSD insistă că nu mai vor împreună la guvernare.

Potrivit ultimelor informații apărute în presă duminică, 6 septembrie, preşedintele României, Nicuşor Dan, ar putea desemna luni, 7 septembrie, un prim-ministru, la 4 luni de la moţiunea de cenzură care a demis Guvernul Bolojan. Totuși, PNL și PSD insistă că nu mai vor împreună la guvernare. Liberalii au anunțat că nu vor vota un nou Guvern dacă din acesta vor face parte și social-democrații. De cealaltă parte, Partidul Social Democrat amintește ce s-a decis pe 31 august la Sinaia, și anume că sunt pregătiți să își asume funcția de premier și că nu vor susține un Guvern din care nu face parte.

"Noi am spus foarte clar că nu mai votăm guvern din care să facă parte PSD, indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim, astea sunt condițiile noastre mandatele noastre date de colegii din PNL", a declarat Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, la Digi24.

PNL nu va susține un Guvern condus de Alexandru Nazare cu miniștri PSD

Întrebat dacă PNL ar vota un cabinet condus de Alexandru Nazare, cu miniștri PSD, acesta a declarat: "Noi am spus încă de la început că am lua în calcul, inclusiv un guvern de tehnocrați, dar cuvântul tehnocrat să fie respectat așa cum este el, în esența lui. Un guvern de profesioniști, oameni tehnocrația, care nu sunt subordanați partidelor politice, putem lua în calcul un astfel de guvern. Am spus asta mai demult, am spus-o și acum, dar totul depinde de felul în care premierul desemnat de președinte vrea să construiască acest guvern. Dacă e guvern construit politic cu membri din PSD, atunci intrăm în logica unui guvern condus în jurul PSD și nu vom vota. Totul depinde de mandatul cu care premierul tehnocrat vine în fața PNL".

Robert Sighiartău: Nu ne este teamă să rămânem în opoziție

Robert Sighiartău a mai spus că PNL nu exclude posibilitatea de a intra în opoziție.

"Nu ne este teamă să rămânem în opoziție, după 7 ani de guvernare PNL a încheiat o etapă. Am avut un an de guvernare foarte greu, ne-am făcut datoria față de România și dacă nu ne mai putem pune în aplicare reforme, atunci e clar că reconstrucția PNL și construirea unei alternative pentru 2028 sunt lucrurile pentru care vom lupta încă de săptămâna viitoare, dacă va fi cazul", a mai declarat Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.

Natalia Intotero: Așteptăm cu interes aceste consultări la Palatul Cotroceni

De cealaltă parte, social-democrații amintesc că sunt pregătiți să preia funcția de premier. Deputatul PSD Natalia Intotero a anunțat că partidul din care face parte va prezenta și un program de guvernare care să redreseze economia.

"Săptămâna trecută, președintele PSD a expus în spațiul public faptul că vom vota un guvern din care PSD face parte și că ne asumăm această guvernare. (....) Așteptăm cu interes aceste consultări la Palatul Cotroceni, desemnarea cât mai rapidă a unei persoane care să fie capabilă să adune în jurul său o majoritate și în cadrul majorității să fie desemnați oameni foarte bine pregătiți și care trebuie să își iubească țară. Să înțeleagă că 24 din 24 de ore trebuie să fie acolo, pentru că aceste funcții nu sunt pe viață. Doar așa putem vedea o redresare a acestei țări. (...) Suntem pregătiți pentru guvernare cu un program care va fi făcut public la vremea respectivă. 10 priorități pe care PSD le consideră necesare pentru redresare economică au fost deja făcute publice de săptămâna trecută", a declarat Natalia Intotero.

Alexandru Nazare şi Daniel Dăianu, favoriţi pentru funcția de premier

Reamintim că după moţiunea de cenzură din luna mai, care a demis Guvernul Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier. Eugen Tomac nu a mai ajuns la votul Parlamentului deoarece s-a retras, iar Adrian Veştea nu a reuşit să obţină majoritatea necesară pentru învestitură.

La ultimele consultări oficiale, Nicuşor Dan a avut, din partea partidelor politice, două propuneri: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureşan, susținut de PNL-USR-UDMR. Totuși, pe lista de favoriți pentru funcția de premier s-ar afla acum Alexandru Nazare, ministrul interimar de Finanțe, și Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Reamintim că zilele trecute apăruse informația că președintele Nicușor Dan ar avea pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză și că ar lua în calcul să aleagă un candidat independent dacă negocierile cu partidele politice intră din nou în impas.