Ungaria expulzează 10 diplomați ruși. MAE de la Budapesta: Decizia protejează securitatea și suveranitatea țării/ UPDATE: Rusia promite că va răspunde

Steagul Ungariei/steagul Rusiei. Sursa foto: Pexels/Colaj DCNews

MAE de la Budapesta a anunțat, marți, 8 septembrie, că expulzează 10 diplomaţi ruşi care „erau implicaţi în activităţi în Ungaria inacceptabile pentru diplomaţi în temeiul Convenţiei de la Viena”. La scurt timp după prezentarea deciziei, Rusia a răspuns.

UPDATE: Rusia promite că va răspunde deciziei de la Budapesta

Ministerul de Externe rus a reacţionat, marţi, şi a anunţat că va lua măsuri împotriva Ungariei, a relatat agenţia de ştiri de stat RIA, citată de Reuters.

Potrivit Interfax, MAE rus a afirmat răspunsul Moscovei va fi foarte dur şi dureros pentru Ungaria.

Anunţul autorităţilor ungare vine după ce, la sfârşitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o „ameninţare” pentru Ungaria, Europa şi ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegaţia ungară la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban.

În cei 16 ani de putere ai lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucţionat sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei şi a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022, relata recent dpa. Poziţia Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După preluarea puterii, Peter Magyar a anunţat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul în iunie, negocieri pe care Orban le respinsese timp de doi ani.

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Ungaria a expulzat 10 diplomaţi ruşi care „erau implicaţi în activităţi în Ungaria inacceptabile pentru diplomaţi în temeiul Convenţiei de la Viena”, a declarat ministrul de Externe ungar Anita Orban într-un comunicat de presă difuzat marţi, informează Reuters.

„Această decizie protejează securitatea şi suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenţionează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc şi respectarea regulilor”, se adaugă în comunicat.

Anunţul vine după ce, la sfârşitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o „ameninţare” pentru Ungaria, Europa şi ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegaţia ungară la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Magyar, potrivit Agerpres.

Posibilă legătură cu activitățile serviciilor ruse

Deși șefa diplomației maghiare nu a precizat în postarea sa cine sunt exact persoanele expulzate, ce activități le sunt imputate și nici dacă decizia a fost declanșată de un incident recent concret, pe baza unor informații citate de presa maghiară, este posibil ca măsura să fie rezultatul unei verificări de securitate națională desfășurate de mai mult timp.

În primăvară, au apărut informații potrivit cărora serviciile maghiare de contrainformații identificaseră mai mulți ofițeri ai serviciilor de informații ruse care operau în Ungaria sub acoperire diplomatică, iar expulzarea unora dintre aceștia fusese deja recomandată.

După schimbarea guvernului, a mai avut loc o măsură similară: în luna mai, unul dintre diplomații ambasadei Rusiei de la Budapesta a fost nevoit să părăsească țara, presa asociindu-l cu serviciile ruse de informații externe.

În ultimele luni au apărut și alte relatări potrivit cărora serviciile ruse, sub acoperire diplomatică, ar fi desfășurat în Ungaria activități de construire a unor rețele de contacte, colectare de informații și operațiuni de influență.

Premierul Peter Magyar a reacționat imediat la anunț și a scris, într-o postare pe Facebook: „Nu vom tolera ca cineva să pună în pericol suveranitatea Ungariei”.

„Spre deosebire de guvernul anterior, guvernul Tisza... nu va permite nimănui să pună în pericol suveranitatea, libertatea sau independenţa Ungariei şi va proteja independenţa şi suveranitatea ţării pe cale diplomatică, dacă este necesar”, a insistat el, citat de MTI.

Deciziile MAE român, după incidentele cu drone

Amintim că și România a luat măsuri împotriva unor diplomați ruși în ultimele luni. În mai, MAE a declarat persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța și a decis închiderea consulatului rus din oraș, după incidentul cu dronă din municipiul Galați.

În iulie, România a expulzat un alt diplomat rus, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc, trei aparate fiind doborâte de forțele armate române. Diplomatului i s-a cerut să părăsească țara în termen de cinci zile.