Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma unor acuzații de corupție

Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a demisionat, după perchezițiile efectuate în administrația sa, în cadrul unui caz care implică sectorul lucrativ al centrelor de apel frauduloase.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specială Anticorupție (SAP) anunțaseră sâmbătă că au descoperit o rețea de spălare de bani 'condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general' și că au efectuat percheziții, potrivit AFP.

Potrivit anchetatorilor, această rețea primea bani pentru a proteja centre de apel frauduloase care organizau escrocherii telefonice și 'legaliza averi care se ridicau la ordinul milioanelor'.

Aceste mite erau cheltuite pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, bijuterii și alte obiecte de valoare, conform NABU.

'Mi-am depus demisia din funcția de procuror general', a transmis luni Kravcenko într-un mesaj pe Telegram.

'Nu doresc ca Parchetul general să fie folosit ca instrument într-o confruntare politică. Poziția mea cu privire la acuzații rămâne neschimbată', a adăugat el.

Duminică, el asigurase că acuzațiile aduse de structurile anticorupție nu erau 'cu nimic susținute' și că cheltuielile sale au fost efectuate 'cu respectarea legislației în vigoare și a veniturilor declarate'.

NABU difuzase fotografii care arătau în special un seif plin cu teancuri de dolari și precizase că a identificat cinci membri ai acestei rețele de spălare de bani, fără a le menționa numele.

Potrivit organizației specializate Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), sectorul centrelor de apel frauduloase are aproape 60.000 de angajați în Ucraina, adică echivalentul a două treimi din personalul sectorului bancar. Acesta poate genera venituri de până la un miliard de dolari pe lună, precizează Agerpres.

Corupția este o problemă recurentă în Ucraina de mulți ani, iar mai multe scandaluri majore au izbucnit de la începutul invaziei ruse în 2022, inclusiv în cadrul armatei.

În august, președintele Volodimir Zelenski a demis-o pe Irina Mudra, adjuncta șefului său de cabinet, din cauza implicării sale într-un caz de spălare de bani.

Fostul șef al biroului prezidențial, Andrii Iermak, a fost la rândul său împins să demisioneze în noiembrie 2025 din cauza unui caz amplu de delapidare de fonduri orchestrat de Timur Mindici, un om de afaceri considerat un prieten apropiat al șefului statului, aflat în prezent pe fugă în străinătate.