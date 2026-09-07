Germania a dezamorsat 21 de dispozitive explozive în Saxonia. Poliția germană, apel la populație pentru găsirea unui suspect

Bărbatul de 48 de ani, căutat de poliția germană. Este suspectat că ar fi comis o serie de acte de sabotaj asupra rețelei electrice. Sursa foto: https://polizei.brandenburg.de/fahndung/polizei-sucht-tatverdaechtigen-nach-angr/5711943

Autoritățile germane au dezamorsat 21 de dispozitive explozive descoperite în estul Saxoniei, în cadrul unei anchete privind presupuse acte de sabotaj asupra rețelei electrice. Poliția continuă căutările pentru identificarea unui suspect, un bărbat de 48 de ani.

Procurorii din landul Saxonia din estul Germaniei au comunicat, luni, 7 septembrie, că autorităţile au găsit 21 de dispozitive explozive, în cadrul unei anchete privind atacuri împotriva reţelei electrice, transmite Reuters.

Toate bombele au fost dezamorsate, au precizat magistraţii.

Poliţia germană a anunţat vineri, 4 septembrie, că urmăreşte un bărbat care a trimis săptămâna trecută scrisori de revendicare a unei serii de sabotaje împotriva reţelei electrice; la domiciliul suspectului au fost găsiţi explozibili, potrivit Agerpres.

Sâmbătă, 5 septembrie, atât poliția, cât și Parchetul General din Dresda anunțaseră deja că au fost descoperite, în total, 12 dispozitive explozive în regiunea minieră a Lusaciei, la granița cu landul Brandenburg.

„Acestea urmau să provoace avarii la liniile electrice de înaltă tensiune prin intermediul unui scurtcircuit”, au transmis autoritățile germane.

Nu s-au produs însă pagube la rețeaua electrică și, potrivit autorităților, nu există niciun pericol pentru populație, se arată în presa germană.

Căutările pentru identificarea suspectului continuă

Între timp, autoritățile desfășoară o operațiune amplă pentru găsirea bărbatului suspectat că ar fi comis acte de sabotaj împotriva rețelei electrice din Germania. Incidentele s-au concentrat în Renania de Nord-Westfalia, Brandenburg și Saxonia.

Poliția și procurorii din Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia au lansat sâmbătă un apel comun către populație și au publicat două fotografii ale suspectului, un bărbat în vârstă de 48 de ani, solicitând informații care să ajute la găsirea acestuia.

Ulterior, o unitate specială a poliției a descins într-o pădure din Niederzier, la aproximativ 100 de kilometri distanță, unde a fost găsit un camion care fusese aparent transformat într-o autorulotă. Suspectul nu se afla însă acolo.

Germania, susținută de aliații europeni

Incidentul vine pe fondul tensiunilor deja generate de cazul tentativei de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, eveniment atribuit de guvernul de la Berlin Rusiei. Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că acesta se înscrie în tiparul cunoscut al operațiunilor hibride rusești în Europa.

România și-a exprimat solidaritatea cu Germania după incidentul de la Leipzig/Halle și a convocat ambasadorul Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a transmis că România nu tolerează acțiunile hibride ale Rusiei și că statele Uniunii Europene trebuie să rămână unite în fața unor astfel de amenințări.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat la rândul său incidentul și a anunțat că Uniunea Europeană va intensifica presiunile asupra Rusiei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat solidaritatea cu Germania și a avertizat asupra intensificării incursiunilor cu drone și rachete în spațiul aerian al Alianței.