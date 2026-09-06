SUA ar putea distruge toate capacitățile nucleare ale Iranului: S-ar putea să nu avem un acord

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Secretarul american al Energiei, Chris Wright, spune că un acord nuclear cu Iranul este puțin probabil și că SUA ar putea opta pentru distrugerea capacităților nucleare ale Teheranului.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a estimat duminică drept improbabil ca administraţia preşedintelui Donald Trump să ajungă la un acord nuclear cu Iranul şi crede că SUA ar putea opta în schimb pentru distrugerea capacităţilor iraniene de a dezvolta arme atomice, capacităţi deja bombardate, dar care nu au fost complet neutralizate, relatează agenţia EFE.

"S-ar putea să nu avem un acord nuclear. Probabil că va trebui pur şi simplu să le distrugem capacităţile", a spus Chris Wright într-un interviu acordat postului ABC.

Mai mult, el a adăugat că o concretizare a demersurilor de încheiere a unui acord asupra dosarului nuclear iranian ar putea fi amânată până la venirea unei noi administraţii la Washington.

Washingtonul şi Teheranul au desfăşurat discuţii pentru a ajunge la un acord

Washingtonul şi Teheranul au desfăşurat discuţii directe şi indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului lansat în februarie de SUA şi Israel şi au semnat în iunie un acord provizoriu, între timp eşuat, după ce Trump a acuzat Iranul că a reluat atacurile asupra navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Acel acord a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea acestei strâmtori şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Preşedintele Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare şi cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum "războiul economic" în detrimentul atacurilor aeriene.

După ce a reimpus o blocadă asupra porturilor iraniene, el a anunţat la sfârşitul lunii august "cea mai devastatoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări", operaţiune pe care a denumit-o "Paria Economică" şi care constă în noi sancţiuni, sperând să forţeze în acest mod Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz şi să accepte un acord de pace în termenii doriţi de SUA, conform Agerpres.

SUA pregătesc sancțiuni fără precedent

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul va introduce „cele mai dure sancțiuni din istorie” împotriva Iranului.

„Este o lovitură în două etape: avem blocada și vom avea cele mai dure sancțiuni din istorie”, a spus Bessent.

"Anunţ că orice ţară care va permite instituţiilor sale financiare, companiilor sale, aeroporturilor sale sau entităţilor sale guvernamentale să ofere orice formă de colac de salvare Iranului se va confrunta ea însăşi cu teribile repercusiuni economice", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

În mesajul său lung, el afirmă că Teheranul "nu a ştiut să profite" de "marea oportunitate" de a încheia un acord.

"Anunţ, prin urmare, cea mai zdrobitoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări", a scris Donald Trump, evocând un "război economic nemaivăzut".

"Contrabanda cu petrol, schimbul de valută, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile paravan - toate acestea trebuie să înceteze acum", a scris el în atenţia ţărilor pe care le suspectează că ajută Iranul.

Iranul amenință cu un răspuns

Oficialii iranieni au avertizat că orice noi amenințări americane vor primi un răspuns „zdrobitor și devastator”.

Preşedintele parlamentului iranian, Mohammed Baqer Qalibaf, a declarat că Iranul trebuie să facă planuri pentru a depăşi „sancţiunile nedrepte” anunțate de secretarul Trezoreriei SUA.

Bessent a declarat că măsurile vor fi detaliate curând, sugerând că acestea ar putea reduce necesitatea unor noi operaţiuni militare majore.

Qalibaf, una dintre cele mai influente figuri politice ale Iranului şi principalul negociator al Teheranului în discuţiile cu SUA, a declarat că dezvoltarea economică şi securitatea sunt strâns legate.

El a acuzat Statele Unite şi Israelul că poartă un război economic şi „cognitiv”, după ce acestea au ajuns la concluzia că nu pot învinge într-o confruntare militară directă cu Iranul şi Irakul.

„Dacă vă uitaţi la resursele şi materiile prime ale ţărilor musulmane, vă veţi da seama că duşmanii noştri vin să le jefuiască”, a le-a spus Qalibaf unor reprezentanţi ai mediului de afaceri din Iran şi Irak, reuniţi la Bagdad, potrivit canalului său de Telegram.

„Prin urmare, trebuie să facem planuri pentru a face faţă sancţiunilor nedrepte, astfel încât să le putem depăşi”, a mai spus el.

Acesta a cerut, de asemenea, legături economice mai puternice între Bagdad şi Teheran, şi a spus că cele două ţări îşi pot folosi monedele naţionale în schimburile comerciale pentru a reduce dependenţa de dolarul american, potrivit Agerpres.

Între timp, miniștrii de Externe ai Iranului și Omanului au discutat despre posibilitatea reluării negocierilor și despre situația navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, NATO a confirmat că mai multe state membre discută posibilitatea unor contribuții pentru sprijinirea libertății de navigație în zonă, dar a precizat că nu este vorba despre o misiune NATO.

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