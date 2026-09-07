AfD, victorie istorică în Germania. Friedrich Merz se află în fața unei crize politice

Cancelarul Friedrich Merz. Sursa Foto: Agerpres

Victoria istorică a AfD în Saxonia-Anhalt îi dă mari bătăi de cap cancelarului Friedrich Merz, care trebuie să gestioneze ascensiunea extremei drepte și o nouă lovitură pentru CDU.

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă luni cu provocarea de a reacţiona la triumful electoral al formaţiunii anti-imigraţie şi proruse AfD (Alternativa pentru Germania) în Saxonia-Anhalt, un scrutin care plasează extrema dreaptă într-o poziţie favorabilă pentru a conduce un land german pentru prima dată din 1945, comentează AFP.

Liderul conservator înregistrează o serie de eşecuri de la sosirea sa la putere în mai 2025, după ce a promis să oprească ascensiunea AfD, devenită a doua forţă a ţării la alegerile legislative de anul trecut.

El a dus o politică economică liberală şi a redus imigraţia. Însă, în final, extrema dreaptă, condusă de charismaticul Ulrich Siegmund (35 de ani), a dat o palmă istorică partidului cancelarului, CDU, devansându-l cu aproape 44% din voturi faţă de mai puţin de 18%.

Marele câştigător a ironizat duminică situaţia, numindu-l pe Merz un "foarte bun agent de campanie electorală pentru AfD".

Conform proiecţiilor televiziunii publice germane, partidului AfD îi lipsesc trei mandate în parlamentul regional pentru a atinge majoritatea absolută de 42 de locuri.

Ar fi necesar, aşadar, să atragă câţiva aleşi din alte partide sau să formeze alianţe cu BSW, o mică formaţiune de stânga prorusă, aflată în poziţia de arbitru.

O perioadă de incertitudine şi de negocieri se deschide, fără îndoială, în Saxonia-Anhalt

Rezultatul este, însă, un adevărat seism, cu atât mai mult cu cât cultura asumării şi regretului pentru crimele naziste este încă profund ancorată în Germania. Clasa politică se străduieşte de ani de zile să sublinieze apropierea dintre AfD şi mişcările neonaziste pentru a-i opri ascensiunea.

O figură marcantă a comunităţii evreieşti din Germania, Charlotte Knobloch, s-a declarat îngrozită: "Nici în cele mai rele coşmaruri ale mele nu mi-aş fi putut imagina că extrema dreaptă ar putea câştiga din nou alegerile în Germania în acest fel".

Fondată în 2013 ca partid eurosceptic, Alternativa pentru Germania s-a transformat într-un partid anti-migranţi, în special în estul sărăcit.

La fel ca restul clasei politice, CDU exclude orice alianţă cu AfD.

Însă Ulrich Siegmund şi şefa AfD la nivel naţional, Alice Weidel, au vorbit duminică seară despre "o mână întinsă".

Luni, Merz se va întâlni cu conducerea partidului său pentru a analiza înfrângerea, înainte de a ţine o conferinţă de presă.

Singurul mod în care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi o alianţă improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă.

Pentru deputatul CDU Sepp Muller, AfD este cea care "are mandatul de a forma un guvern" în această regiune.

Lars Klingbeil, vicecancelar social-democrat şi ministru al finanţelor în guvernul federal de coaliţie, vede în victoria AfD un "semnal de alarmă pentru Berlin".

Pentru CDU, acest rezultat electoral este "mai mult decât o înfrângere grea"

Pentru CDU, acest rezultat electoral este "mai mult decât o înfrângere grea", analizează Oliver Lembcke, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Ruhr din Bochum, intervievat duminică de AFP, anticipând "o recompunere majoră a peisajului politic german".

Cancelarul era deja slăbit de numeroasele dispute din cadrul coaliţiei sale. Economia stagnantă, inflaţia cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile cu Statele Unite şi ameninţarea rusă care alimentează o reînarmare în ritm alert sunt tot atâtea provocări pentru liderul german  şi muniţie pentru AfD.

Deja de la începutul verii, Merz se confruntase cu zvonuri conform cărora lideri din propria tabără doreau să îl înlocuiască. Duminică seară, Torsten Frei, liderul deputaţilor conservatori şi fost şef de cabinet al cancelarului, a vrut să dezamorseze acest scenariu, îndemnând să nu se "tragă concluzii greşite". "Este esenţial să fim şi să rămânem stabili", a subliniat el.

Merz nu va avea timp să respire, alte două alegeri fiind programate pentru 20 septembrie.

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, o altă regiune din est, AfD devansează SPD în sondaje cu 35-37% faţă de 28-32%. În Berlin, CDU, AfD şi stânga radicală Die Linke se află la egalitate strânsă, conform Agerpres.

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câştigat duminică detaşat alegerile în landul estic Saxonia-Anhalt, obţinând cel puţin 44% din voturi conform sondajelor la ieşire de la urne, procent care-l apropie de majoritatea absolută ce ar putea să o obţină după redistribuirea voturilor date partidelor care nu ar trece pragul electoral de 5%, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Ar fi prima dată când un partid de extremă-dreapta ajunge să conducă un guvern regional în Germania. AfD "a scris istorie" prin această victorie răsunătoare, a declarat liderul său regional Ulrich Siegmund, într-o declaraţie pentru postul public de televiziune ARD după anunţarea rezultatelor sondajelor exit-poll.

"Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această ţară, această politică să se ocupe în sfârşit din nou de propriile noastre interese, de propria noastră ţară", a adăugat el.

Idealizarea RDG, în creştere

Berlinul a denunţat tentativele "extremiştilor" de a minimaliza fărădelegile comise în RDG (Republica Democrată Germană) pe fondul unei nostalgii crescânde faţă de fostul regim comunist din estul ţării, înaintea unor importante scrutinuri regionale, relatează AFP.

"Extremiştii de stânga ca şi cei de dreapta încearcă în prezent să minimalizeze în mod deliberat fărădelegile comise în RDG", a avertizat ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, apropiat al conservatorilor, cu ocazia unei ceremonii dedicate împlinirii a 65 de ani de la ridicarea Zidului Berlinului.

"Regimul SED (partidul unic în RDG) a fost o dictatură brutală, fără alegeri libere, fără libertatea presei, fără libertate de circulaţie, dar cu STASI (temuta poliţie politică secretă), temniţe de tortură şi benzi ale morţii de-a lungul zidului", a adăugat Weimer.

Responsabila din Bundestag pentru victimele SED, Evelyn Zupke, a susţinut această opinie în ziarul Rheinische Post apărut joi: "Pentru unii, RDG pare din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce trece timpul (...) Se ocultează cum era de fapt viaţa în RDG".

Preşedintele Uniunii asociaţiilor victimelor dictaturii comuniste (UOKG), Dieter Dombrowski, a avertizat asupra pericolelor tot mai mari care ameninţă democraţia.

"Democraţia este pusă din ce în ce mai des sub semnul îndoielii (...) Această tendinţă se accentuează atât la stânga, cât şi la dreapta", a declarat el pentru media din cadrul RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

În cadrul unui miting electoral al AfD (Alternativa pentru Germania), extrema dreaptă germană, în landul Saxonia-Anhalt (unde acest partid îi devansează pe conservatori cu aproape 20 de puncte procentuale în sondaje, cu trei săptămâni înainte de alegeri) "s-a cântat imnul RDG", a denunţat Dombrovski.

Această regiune, aflată la aproximativ 200 km de Berlin, cu puţin peste două milioane de locuitori, ar putea deveni prima guvernată de extrema dreaptă în Germania.

Candidatul AfD Ulrich Siegmund, născut la trei săptămâni după reunificare, în 1990, mizează pe această "nostalgie" în rândul alegătorilor săi, organizând plimbări cu Simson, o motocicletă mică devenită simbol al identităţii est-germane.

Pe lângă Saxonia-Anhalt, în 6 septembrie, alegeri regionale sunt preconizate pentru 20 septembrie la Berlin şi în Mecklenburg-Pomerania (nord-est).

Ridicat pe 13 august 1961, Zidul Berlinului a separat Republica Democrată Germană (RDG) comunistă de Germania de Vest timp de 28 de ani, înainte de căderea sa la 9 noiembrie 1989, urmată de reunificarea ţării pe 3 octombrie 1990.

Cine este Ulrich Siegmund, politicianul AfD numit „cel mai periculos om din Germania”

Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt, a fost prezentat de revista „Der Spiegel” drept „cel mai periculos om din Germania”, într-o copertă publicată cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor regionale. Alegerile l-ar putea transforma în primul premier din partea acestei formaţiuni considerate de extremă dreapta, informează sâmbătă dpa.

La un eveniment de campanie, Siegmund i-a spus unui jurnalist că respectiva copertă a fost o „publicitate foarte bună” pentru el. De asemenea, el a distribuit pe contul său de Instagram un videoclip în care poate fi văzut semnând exemplare ale revistei.

În ciuda faptului că filiala de partid din Saxonia-Anhalt este considerată un caz confirmat de extremism de dreapta de către serviciile de informaţii interne, aceasta are o şansă serioasă de a-şi asigura o majoritate totală la alegerile din 6 septembrie.

Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, s-a născut în Havelberg, situat chiar în landul Saxonia-Anhalt. Înainte de intrarea în politică, a urmat o formare profesională în domeniul comerțului și a obținut ulterior o diplomă de licență în administrarea afacerilor și psihologie economică. Este membru al AfD din 2014, iar din 2016 face parte din Landtagul din Saxonia-Anhalt. Din august 2022 este unul dintre liderii grupului parlamentar al AfD din acest land, potrivit americangerman.institute.

Ascensiunea sa în cadrul partidului s-a accelerat în ultimii ani, iar în mai 2025 Siegmund a fost desemnat candidatul principal al AfD pentru alegerile din acest an, fiind ales pe primul loc al listei partidului. El a stabilit pentru formațiune obiectivul de a obține cel puțin 45% din voturi și a susținut ideea unei guvernări exclusiv AfD, fără o coaliție cu celelalte partide.

Siegmund este, de asemenea, una dintre figurile AfD care au reușit să construiască o prezență importantă în social media. Campania sa electorală se bazează într-o măsură semnificativă pe rețele de socializare precum TikTok, Instagram și YouTube. Aici își transmite mesajele direct către alegători.

Sondajele îi oferă AfD o poziție dominantă în Saxonia-Anhalt, ceea ce îl transformă pe Siegmund într-unul dintre cei mai importanți politicieni ai extremei drepte germane în perspectiva alegerilor din 6 septembrie.

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