Trump sugerează ca statul New Mexico să fie redenumit New America

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump propune ca statul New Mexico să fie redenumit "New America", o idee respinsă imediat de guvernatoarea statului.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat duminică ca statul New Mexico să fie redenumit New America după sugestii similare care au vizat un lac, o strâmtoare şi un golf, demers perceput mai degrabă ca o distragere a atenţiei populaţiei de la subiectele nepopulare din prezent, transmite luni AFP.

"Mulţi oameni au sugerat să schimbăm numele New Mexico (...) în NEW AMERICA", a scris preşedintele republican pe reţeaua sa Truth Social despre acest stat din sudul Statelor Unite.

Liderul american a mai spus că "este mult mai prestigios şi mai frumos pentru locuitorii acestui stat care are un potenţial incredibil. Wow, îmi place asta!!!"

Propunerea sa a fost imediat respinsă de guvernatoarea statului

Propunerea sa, care a fost imediat respinsă de guvernatoarea statului, intervine la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin pentru a redenumi Lacul Ontario (nord-est) Lacul America, în plin război comercial cu ţara vecină Canada. Canada a respins iniţiativa de redenumire a Lacului Ontario, care constituie parte din graniţa comună.

Platforma Google Maps a schimbat pe hărţi numele Lacului Ontario în Lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite. Schimbarea vine după ordinul executiv de redenumire geografică semnat de preşedinte, a anunţat compania Google într-un comunicat preluat duminică, 30 august, de Reuters, transmite Agerpres.

Ordinul emis de Donald Trump afectează Sistemul de Informaţii privind Numele Geografice (GNIS) din SUA, care stabileşte standardele pentru hărţile oficiale americane, însă nu are nicio influenţă asupra convenţiilor privind denumirile din Canada sau din restul lumii.

Premierul canadian Mark Carney a respins pe loc redenumirea Lacului Ontario, prin mijlocul căruia trece frontiera dintre Canada şi SUA. Totodată, premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a amplasat pe malul canadian al lacului Ontario un panou gigantic pe care scrie „Lake Ontario. Now and Always” (n.red. „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”).

Ford a dezvelit panoul în apropiere de Grimsby, Ontario. El a purtat un tricou al naționalei de fotbal a Canadei și s-a pozat în fața afișului, care are aproape 7,3 metri lățime și 3,6 metri înălțime, fiind montat pe picioare de 1,8 metri. Mesajul este scris și în limba franceză.

O poziţie similară a adoptat şi guvernatoarea statului american New York, democrata Kathy Hochul. "New Yorkul nu îi va spune aşa", a declarat ea despre statul pe care îl conduce, situat la frontiera americano-canadiană.

Doug Ford a declarat că Donald Trump încearcă să schimbe numele lacului, pentru că Ontario și Canada „se apără singure”. El a mai spus că denumirea tradițională va supraviețui mandatului președintelui american.

„Mult după ce președintele Trump nu va mai fi, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a spus Ford într-un clip postat pe rețele sociale.

Casa Albă a repostat o imagine de pe contul Truth Social al lui Donald Trump, în care cuvântul "Mexico" din numele statului New Mexico este tăiată şi înlocuită cu "America".

Potrivit presei americane, această idee provine dintr-o farsă pe internet.

Guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, a declarat pentru Fox News că acest nume "nu este subiect de dezbatere; este al nostru cu mult înaintea creării Statelor Unite". Ea a adăugat că Trump încearcă să "distragă atenţia americanilor" de la probleme precum creşterea preţului benzinei.

Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redenumită "Strâmtoarea Trump"

Săptămâna trecută, preşedintele american a propus ca Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic şi de tensiune în războiul declanşat în februarie de SUA şi aliatul lor Israel împotriva Iranului, să fie redenumită Strâmtoarea Trump.

"Acum că deținem acolo controlul, ar trebui să rebotezăm Strâmtoarea Ormuz drept 'Strâmtoarea Trump'?", a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Această cale maritimă strategică a fost închisă de Teheran după începerea războiului declanșat pe 28 februarie de loviturile aeriene israeliano-americane contra Iranului.

Drept reacție, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, conform Agerpres.

La jumătatea lunii august, președintele SUA a publicat o hartă ce arată Strâmtoarea Ormuz și descrierea sa ca "nou teritoriu american".

Imaginea arată o hartă a strâmtorii care separă Golful Persic de Golful Oman, cu un cerc care marchează Strâmtoarea Ormuz şi textul „NOUL teritoriu al Statelor Unite”, împreună cu o fâşie albastră, roşie şi albă cu stele, ilustrând drapelul SUA.

Trump afirmase luna trecută că intenţionează să preia Strâmtoarea Ormuz ca „teritoriu american” după „înfrângerea Iranului”, ridicând tonul în faţa Teheranului în timp ce negocierile cu acesta sunt în continuare în impas, iar acordul provizoriu de încetare a focului convenit în iunie a expirat, dar între timp Statele Unite au reluat oricum bombardamentele împotriva Iranului.

„După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte rău, voi declara foarte curând Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA, în esenţă. Avem o blocadă (împotriva Iranului n.red). Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi să treacă”, a spus Trump la un miting politic la New York.

Anterior, el menţionase deja ideea ca SUA „să păstreze” Strâmtoarea Ormuz, susţinând că armata americană controlează acum acest coridor navigabil după ce bombardamentele americane au decimat capacităţile militare iraniene.

„Statele Unite au controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. Cred că o vom păstra!”, a scris Trump miercurea trecută tot pe Truth Social, adăugând că „Iranul nu poate face nimic în această privinţă”.

După Golful și Lacul Americii, Donald Trump vizează denumirea unui ocean

De asemenea, în ianuarie 2025, la începutul celui de-al doilea mandat de preşedinte, Trump a redenumit în mod unilateral Golful Mexicului drept Golful Americii, decizie contestată de Mexic.

De asemenea, Trump a insinuat în august că ia în considerare redenumirea fie a Oceanului Atlantic, fie a Oceanului Pacific în "Oceanul Americii", informează EFE.

"Acum ne lipseşte doar un ocean. Poate va trebui să redenumim Atlanticul şi/sau Pacificul. Poate îl vom schimba", a declarat Trump la un eveniment în Biroul Oval, unde a semnat un ordin executiv prin care Lacul Ontario a fost redenumit Lacul America.

Întrebat de reporteri despre noul nume al lacului de la graniţa americano-canadiană, Trump a reamintit că a redenumit şi Golful Mexic în Golful Americii, în urma unui ordin executiv din 20 ianuarie 2025, în aceeaşi zi în care a preluat mandatul.

"L-am schimbat şi acum este numit în mod obişnuit Golful Americii. Aşadar, dacă stai să te gândeşti, avem un golf şi avem un lac", a explicat preşedintele, care nu a ezitat să-şi extindă aspiraţiile la unul dintre cele două oceane care mărginesc Statele Unite.

Golful Mexicului, cunoscut în engleză drept Gulf of Mexico, are o istorie bogată legată de denumirea sa. Golful a fost numit după Mexica, termenul în limba nahuatl care desemnează aztecii. Când exploratorii spanioli au cartografiat regiunea, i-au dat denumirea de Golfo de Nueva España („Golful Noii Spanii”), conform lui T.S. Denison în Mexican Linguistics (1913). Mai târziu, era cunoscut colocvial drept „marea spaniolă”, potrivit lui Robert S. Weddle în Spanish Sea (2000). În 1672, iezuiții francezi l-au numit Golphe de Mexique („Golful Mexicului”), o denumire care a supraviețuit în majoritatea limbilor moderne.

Această obsesie pentru schimbarea numelor este percepută de observatori şi de critici ca o încercare de a distrage atenţia de la probleme cu adevărat importante.

Popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formaţiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere usturătoare la alegerile din noiembrie care vor decide controlul asupra Congresului, până acum majoritar conservator.

Un influencer al dreptei radicale, Matt Walsh, vede chiar în acest timp de declaraţii un "cadou" pentru stânga, în timp ce "provocarea numărul unu a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă acuzaţiei că nu şi-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor obişnuiţi", potrivit Agerpres.

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