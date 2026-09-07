Partidele ar respinge varianta de premier a lui Nicușor Dan. Se discută un guvern de tranziție. Chirieac spune că trebuie reluate alegerile parlamentare

Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare la Palatul Parlamentului. Sursa Foto: Agerpres

Criza politică se adâncește, iar partidele nu par să susțină variantele de premier tehnocrat discutate de președintele Nicușor Dan.

Criza guvernamentală se adâncește din ce în ce mai mult. Conform surselor Realitatea, propunerile de premieri tehnocrați ale președintelui nu ar avea susținerea partidelor. Sursele spun că nici PSD nu ar fi, de fapt, de acord cu varianta unui tehnocrat. Social-democrații așteaptă, momentan, propunerea șefului statului. Ei și-ar dori în continuare ca Sorin Grindeanu să fie nominalizat. Nici celelalte partide nu ar vota un prim-ministru tehnocrat. În același timp, USR, PNL și UDMR au propria variantă și anume pe Siegfried Mureșan.

Mai mult, UDMR-ul a recunoscut că este imposibil să avem un nou executiv fără o majoritate din care să facă parte și partidul AUR. Totuși, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus că partidul său nu va face parte dintr-o majoritate alcătuită cu AUR. Este luat în calcul scenariul unui guvern tehnocrat, de tranziție, care să rezolve toate crizele acumulate și să conducă România până în primăvară, ca în tot acest timp partidele să poată negocia. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o emisiune la Realitatea Plus, moderată de jurnalista Raluca Țicmeanu.

"Deși nu e o chestiune de dorit, eu cred că trebuie refăcute alegerile"

"Ideea cu rotativa sau cu tranziția este o prostie. E o prostie politică fără margini. Parcă e scoasă dintr-o cârciumă după o beție. Un guvern, pentru o Românie dusă într-o criză fără precedent, așa cum a dus-o Ilie Bolojan în mandatul său, are nevoie de strategie, de continuitate și de un program. Cum o să facă programul, ei sau Ilie Bolojan? Nu știm! După 10 luni schimbăm iar guvernul. Vă dați seama că toată administrația nu va lucra pentru că se schimbă guvernul, fiecare își pune alt secretar de stat, alt director, alt șef de agenții și așa mai departe. E o chestiune absolut idioată, făcută așa să fie. În privința șanselor de guvernare nu sunt optimist. Deși nu e o chestiune de dorit, eu cred că trebuie refăcute alegerile. Mers din nou la alegeri, ce iese asta e, respectăm rezultatul votului exact așa cum este, așa se face peste tot, și apoi mergem mai departe. În situația actuală nu ajungem nicăieri. UDMR înțeleg că iar s-a răzgândit acum câteva săptămâni. Inițial voia să voteze cu PSD-ul, iar acum nu mai vrea cu PSD-ul și suntem în situația în care nu se poate forma o majoritate. Nu se poate forma pur și simplu!

"Avem o mulțime de premieri nominalizați, dacă ne uităm. Doar unul a mers în Parlament și nu a trecut"

Din punctul meu de vedere, premierul ar trebui să fie președintele Partidului Social Democrat, cel mai mare partid din Parlament, și anume Sorin Grindeanu. Am văzut și numele lui Luca Niculescu care vine din zona tehnocrată, diplomat cu rezultate excelente în relația cu Franța și artizanul intrării României în OCDE. Dânsul s-a ocupat de intrarea noastră acolo. S-a vehiculat și numele lui Alexandru Nazare, dar nu avem nimic clar în acest sens. Într-un timp se vorbea și de Cătălin Predoiu, dar n-am mai auzit nimic. Siegfried Mureșan, propus de Ilie Bolojan, a fost așa ca să nu se propună pe sine, să nu ne zică direct că tot el vrea să fie. Într-un final cine a rămas? Eugen Tomac, care nu a primit aprobarea UDMR, iar despre Adrian Veștea știm cu toți. Avem o mulțime de premieri nominalizați, dacă ne uităm. Doar unul a mers în Parlament și nu a trecut. Trebuie să ajungem din nou în Parlament și să vedem dacă a doua propunere trece sau nu trece. În funcție de asta știm ce avem de făcut. Nu putem continua la nesfârșit în felul acesta. Sau poate reușim. Uite că stăm deja cu Bolojan de 4 luni de zile", a explicat Bogdan Chirieac.

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