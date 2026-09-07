Ilie Bolojan vrea rapid un Guvern, dar pune condiţii pentru viitorul premier

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Ilie Bolojan, premier demis şi preşedinte PNL, spune că România are nevoie urgentă de un nou Guvern, dar vine cu mai multe condiţii pentru un viitor prim-ministru desemnat.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură la începutul lunii mai, iar de atunci la Palatul Victoria avem Guvern interimar. Partidele politice nu au reuşit să se pună de acord cu privire la o nouă majoritate, iar desemnările făcute de preşedintele Nicuşor Dan nu au avut succes. Eugen Tomac şi-a depus mandatul înainte să meargă în Parlament, iar Adrian Veştea nu a obţinut voturile necesare.

Acum, pe lista preşedintelui s-ar afla Luca Niculescu, Daniel Dăianu, Alexandru Nazare, dar şi ultimele două propuneri făcute de PSD şi PNl, Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan.

Ilie Bolojan spune că România a reuşit să reducă deficitul bugetar, dar că de acum este nevoie de un nou Guvern care să continue măsurile economice, pentru că nu mai avem granturi din PNRR.

"Suntem într-un moment important pentru evoluția României. Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat. Deficitul a scăzut și anul acesta. În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025.

Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus. Investițiile se mențin pe baza fondurilor europene. În primele 7 luni, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde mai mult decât anul trecut. Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România.

Da, această corecție a avut și un efect de contracție economică. Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie. A fost un efort colectiv al societății, pentru care le mulțumesc românilor.

Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue. Am reușit să încheiem PNRR, să menținem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne și externe suprapuse. Dar instrumentele unui guvern interimar sunt limitate.

În plus, incertitudinea politică și eșecul adoptării legii salarizării, din cauza iresponsabilității PSD, creează îndoieli că se va putea menține controlul cheltuielilor și în anii următori", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Condiţii pentru viitorul premier

Ilie Bolojan pune condiţii pentru viitorul premier, chiar dacă recunoaşte că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline.

"De acum, sunt două variante. Pe care dintre ele o vom vedea depinde de viitorul guvern. Pentru că, oricine vine, va trebui să răspundă la întrebarea: cum vom putea reduce deficitul din PIB în 2027 (5,3%) și în 2028, în condițiile în care granturile din PNRR nu vor mai fi, cheltuielile de apărare nu vor putea scădea, ci vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate și nu vor scădea ca pondere din PIB?

Asta în condițiile în care costul dobânzilor va fi o provocare și în anii ce vin, după ce am crescut prea repede gradul de îndatorare în perioada deficitelor mari.

Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanțator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Această variantă trebuie evitată pentru România.

Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală.

Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine. Un premier dispus să muncească pentru țară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, și care are un program credibil de guvernare", a mai scris Ilie Bolojan.