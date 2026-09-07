Mii de persoane la înmormântarea „măcelarului din Bosnia“, Ratko Mladić: „Mulțumiri mamei dumneavoastră pentru că a născut un erou”

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Ratko Mladić, supranumit „Măcelarul din Bosnia“ pentru rolul său în timpul genocidului din Balcani din anii 1990, a fost înmormântat luni la Belgrad. Mii de oameni s-au adunat în fața unei bisericii din capitala Serbiei pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului lider militar.

Mii de persoane au participat luni, la Belgrad, la înmormântarea lui Ratko Mladić, un general sârb condamnat pentru orchestrarea celui mai grav masacru din Europa de la al Doilea Război Mondial, potrivit The Guardian.

Cunoscut sub numele de „Măcelarul din Bosnia” pentru rolul său în timpul genocidului din Balcani din anii 1990, Mladić a murit în închisoare la sfârșitul lunii august, la vârsta de 84 de ani, în timp ce executa o condamnare pe viață pentru crime de război și crime împotriva umanității. La scurt timp după deces, Mecanismul Internațional Rezidual al ONU a confirmat decesul și a dispus o anchetă oficială pentru a stabili circumstanțele exacte în care a survenit moartea fostului general.

„Măcelarul din Bosnia“, considerat erou de naționaliștii sârbi

Mladić a rămas o figură iubită printre mulți sârbi, inclusiv politicieni. Sicriul său a fost transportat în Serbia cu un avion guvernamental, acoperit cu steaguri naționale și însoțit de soldați în uniformă. Pe drumul de la aeroport către oraș, sârbii au afișat pancarte în onoarea lui Ratko Mladić.

Luni, mii de oameni s-au adunat în fața unei mici biserici din capitala sârbă pentru a-și aduce omagiile fostului lider militar. Forțele armate au stat de pază la sicriul său, deasupra căruia au fost așezate pălăria sa militară emblematică, precum și o sabie. În față au fost expuse mai multe medalii.

De asemenea, în fața bisericii au fost arborate drapele sârbești, iar un banner imens, desfășurat pe stradă, avea pe el inscripția: „Bun venit, domnule general, mulțumiri mamei dumneavoastră pentru că a născut un erou”.

Uniunea Europeană a condamnat omagiile aduse lui Ratko Mladić

Scenele de fast militar au atras condamnarea comisarului pentru extindere al Uniunii Europene, Marta Kos, care și-a anulat vizita de vineri în Serbia.

„Întoarcerea rămășițelor sale la Belgrad amintește Europei de cele mai întunecate pagini din istoria noastră recentă”, a declarat ea pe rețelele de socializare.

Serbia negociază aderarea la UE din 2014, dar procesul a stagnat în ultimii ani sub președintele Aleksandar Vučić.

„Glorificarea morții lui [Mladić] este incompatibilă cu valorile pe care este construită calea către UE”, a spus Kos.

„Această cale necesită confruntarea trecutului, o reconciliere autentică și respectarea victimelor crimelor de război. Valorile care stau la baza viitorului nostru comun nu sunt negociabile”, a adăugat ea.

Condamnat pe viață pentru genocidul de la Srebrenica și crime de război

Mladić a fost unul dintre principalii arhitecți ai politicii de epurare etnică din timpul războiului din Bosnia, care a ucis peste 100.000 de oameni și a strămutat peste 2 milioane.

Printre infracţiunile pentru care a fost condamnat se află şi genocidul de la Srebrenica, în cadrul căruia peste 8.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani bosniaci au fost ucişi în iulie 1995, după ce forţele sârbe bosniace au ocupat enclava, care fusese declarată zonă de securitate a ONU.

Mecanismul Internaţional Rezidual a fost înfiinţat de Consiliul de Securitate al ONU în 2010 pentru a prelua funcţiile tribunalelor penale internaţionale pentru fosta Iugoslavie şi Rwanda, în urma închiderii acestora.