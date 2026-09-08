Victoria AfD în Saxonia-Anhalt îi îngrijorează pe germani. Aproape jumătate se opun unui guvern condus de extrema dreaptă

Foto: Agerpres

Aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să formeze un guvern în landul în Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor partide, în pofida victoriei sale decisive în alegerile de duminică, potrivit unui sondaj de opinie reprezentativ YouGov, relatează marţi dpa.

Conform acestui sondaj, 36% dintre respondenţi au spus că AfD nu ar trebui "în niciun caz" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt "mai degrabă împotrivă" ideii.

În schimb, un procent de 20% din cei intervievaţi au spus că AfD ar trebui "cu siguranţă" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 18% s-au declarat "mai degrabă favorabili".

AfD a câștigat detașat alegerile, dar nu poate guverna singur

AfD a câştigat alegerile de duminică din acest land german cu un avantaj considerabil, obţinând 43,8% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, şi încearcă să intre la guvernare. Nu are însă majoritatea pentru a guverna singur.

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a ieşit pe locul doi cu 17,2%, în timp ce Stânga, Verzii şi Social-Democraţii au obţinut fiecare în jur de 9%.

Alianţa populistă Sahra Wagenknecht (BSW) a intrat la limită în Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, obţinând cu puţin peste 5%.

În acest context, nu este clar pentru moment cine va putea forma următorul guvern.

Conform aceluiaşi sondaj, aproximativ patru din zece respondenţi au spus că a fost greşit ca CDU să excludă cooperarea cu AfD în general, 24% spunând că a fost "complet greşit", iar 16% "mai degrabă greşit."

În schimb, 31% au spus că poziţia CDU a fost "complet corectă" şi 15% "mai degrabă corectă."

Doar câteva mii de nemți din Berlin au ieșit în stradă împotriva victoriei AfD în Saxonia-Anhalt

Există mai puţin consens în legătură cu decizia CDU de a exclude cooperarea cu partidul Stânga, 41% declarând că această decizie a fost "complet greşită" sau "mai degrabă greşită", în timp ce 39% au spus că a fost corectă.

Sondajul YouGov a fost realizat pe un eşantion de 1.862 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste din Germania pe 7 septembrie.

Aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să formeze un guvern în landul în Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor partide, în pofida victoriei sale decisive în alegerile de duminică, potrivit unui sondaj de opinie reprezentativ YouGov, relatează marţi dpa.

Conform acestui sondaj, 36% dintre respondenţi au spus că AfD nu ar trebui "în niciun caz" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt "mai degrabă împotrivă" ideii.

În schimb, un procent de 20% din cei intervievaţi au spus că AfD ar trebui "cu siguranţă" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 18% s-au declarat "mai degrabă favorabili".

AfD a câştigat alegerile de duminică din acest land german cu un avantaj considerabil, obţinând 43,8% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, şi încearcă să intre la guvernare. Nu are însă majoritatea pentru a guverna singur.

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a ieşit pe locul doi cu 17,2%, în timp ce Stânga, Verzii şi Social-Democraţii au obţinut fiecare în jur de 9%.

Alianţa populistă Sahra Wagenknecht (BSW) a intrat la limită în Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, obţinând cu puţin peste 5%.

În acest context, nu este clar pentru moment cine va putea forma următorul guvern.

Germanii, împărțiți în privința refuzului CDU de a colabora cu AfD

Conform aceluiaşi sondaj, aproximativ patru din zece respondenţi au spus că a fost greşit ca CDU să excludă cooperarea cu AfD în general, 24% spunând că a fost "complet greşit", iar 16% "mai degrabă greşit."

În schimb, 31% au spus că poziţia CDU a fost "complet corectă" şi 15% "mai degrabă corectă."

Există mai puţin consens în legătură cu decizia CDU de a exclude cooperarea cu partidul Stânga, 41% declarând că această decizie a fost "complet greşită" sau "mai degrabă greşită", în timp ce 39% au spus că a fost corectă.

Sondajul YouGov a fost realizat pe un eşantion de 1.862 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste din Germania pe 7 septembrie.