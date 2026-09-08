Patru tablouri furate de la Muzeul Renoir, pe Coasta de Azur, la niciun an de la celebrul furt de la Luvru/ UPDATE: Două opere de artă, recuperate

Patru tablouri furate de la Muzeul Renoir, lângă Nisa, la niciun an de la celebrul furt de la Luvru. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Doi hoți au pătruns, marți dimineață, în Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, pe Coasta de Azur, și au fugit cu patru tablouri. Unul dintre ele a fost abandonat în apropierea muzeului.

UPDATE: Două tablouri au fost recuperate

Două tablouri dintre cele patru furate marţi dimineaţă de la Muzeul Renoir au fost abandonate de cei doi hoţi în timpul fugii lor şi recuperate din grădina muzeului, a anunţat marţi primarul localităţii, citat de AFP.

„Sirenele muzeului şi ale poliţiei i-au făcut pe hoţi să se precipite, să fure doar patru opere din Muzeul Renoir dintre cele douăsprezece” aflate în colecţie, a explicat presei primarul Bryan Masson.

Dintre cele patru tablouri, două au fost „abandonate” în grădinile clădirii în care celebrul pictor impresionist francez a trăit în ultima parte a vieţii.

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Doi hoți au pătruns într-un muzeu dedicat pictorului francez impresionist Pierre-Auguste Renoir, în sudul Franței, pe Coasta de Azur, în imediata apropiere a orașului Nisa, și au furat patru opere de artă.

Hoții au abandonat una dintre tablouri în timp ce fugeau, a declarat primarul Bryan Masson.

„În această dimineață, două persoane au pătruns în Muzeul Renoir și au furat patru opere de artă”, a declarat Bryan Masson, primarul orașului Cagnes-sur-Mer. „Au fost observați cu ajutorul camerelor de supraveghere ale orașului și au fugit, abandonând una dintre picturile furate în timp ce fugeau”, a spus el. Potrivit acestuia, primăria estimează valoarea operelor furate la 9 milioane de euro.

Muzeul a fost inaugurat în 1960 și se află în ultima locuință a pictorului, înainte de moartea sa, în 1919. Colecția cuprinde obiecte și mobilier care i-au aparținut lui Renoir, inclusiv șevaletul și scaunul său cu rotile, precum și portrete, peisaje și nuduri pictate de artist.

Primarul a declarat că autoritățile au intervenit în cinci minute. „Alarma muzeului s-a declanșat la ora 05:48. La 05:53, doar cinci minute mai târziu, poliția municipală se afla la fața locului”, a spus el.

Niciun an de la furtul de la Luvru

Furtul are loc la mai puțin de un an după ce opt obiecte, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, au fost furate într-un jaf comis în timpul zilei, la Muzeul Luvru din Paris.

Printre obiectele furate se aflau unele dintre cele mai valoroase bijuterii istorice din colecția Coroanei Franței. Hoții au luat, printre altele, un colier de smaralde și diamante oferit de Napoleon I celei de-a doua soții, împărăteasa Marie-Louise, precum și diadema împărătesei Eugénie, decorată cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante.

Cei patru suspecți în cazul jafului de la Luvru au fost arestați, însă aproape niciun obiect furat nu a fost recuperat, în ciuda căutărilor ample desfășurate de anchetatorii francezi în regiunea Parisului și a schimburilor de informații cu poliția din Belgia, Italia și alte țări. Totuși, de precizat este că una dintre piesele furate, coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur și împodobită cu smaralde și diamante, a fost abandonată de hoți în timpul fugii.

Directoarea muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după acest jaf.

Hoții de opere de artă din Europa recurg la jafuri tot mai violente, iar bandele specializate au fost înlocuite de oportuniști recrutați ad-hoc prin intermediul rețelelor de socializare, a declarat Europol luna trecută, potrivit The Guardian.