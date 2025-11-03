€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:50 03 Noi 2025 | Data publicării: 09:17 03 Noi 2025

Jaful de la Luvru: Bijuteriile de 88 de mil. de euro, furate de doi amatori. ”Un cuplu cu copii”
Autor: Tiberiu Vasile

Jaful de la Luvru, demn de un film Bijuteriile de 88 de milioane nu au fost furate de mafie, ci de niște amatori Sursa Foto: Agerpres | Jaf la Luvru: Bijuteriile furate de amatori, nu de mafie
 

Jaful spectaculos, petrecut în plină zi la Muzeul Luvru, a fost pus la cale nu de o rețea de crimă organizată, ci de infractori amatori.

Procurorul general al Parchetului din Paris a afirmat că jaful comis în plină zi la Luvru nu pare opera unei bande profesioniste, ci a unor infractori de rând, menționând că doi dintre suspecți formează un cuplu cu copii.

Incidentul, petrecut acum două săptămâni, a început când hoții au parcat un camion furat în fața muzeului cel mai vizitat din lume, au folosit un lift pentru mobilă pentru a ajunge la etajul unu și au forțat intrarea într-una dintre sălile cele mai impunătoare ale clădirii. În mai puțin de șapte minute, hoții fugiseră pe scutere cu comori regale evaluate la circa 88 de milioane de euro.

Presa franceză a ridicat rapid ipoteza lipsei de profesionalism a făptașilor

Valoarea culturală și simbolică a furtului a stârnit reacții puternice în Franța: printre obiectele sustrase se numără un colier cu smaralde și diamante, daruit de Napoleon I celei de-a doua soții, Marie Louise, și o diademă a împărătesei Eugénie,piesă împodobită cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care încă nu au fost recuperate. Procurorul Laure Beccuau a declarat că cel puțin un autor rămâne în libertate.

Presa franceză a ridicat rapid ipoteza lipsei de profesionalism a făptașilor după ce ancheta a arătat că hoții au pierdut în fuga lor una dintre cele mai prețioase bijuterii, coroana împărătesei Eugénie, din aur, smaralde şi diamante, și au lăsat la locul faptei unelte și alte obiecte care pot conține urme de ADN.

Beccuau a subliniat că, deși nu este vorba despre „ delincvență de zi cu zi”, nici nu se încadrează în tiparele tipice ale crimei organizate de rang înalt. Ea a mai precizat că persoanele inculpate provin toate din departamentul Seine-Saint-Denis, la nord de Paris, o zonă cu resurse limitate.

Identificați după probe ADN

Sâmbătă, autoritățile au anunțat arestarea preventivă a unei femei de 38 de ani și a unui bărbat de 37 de ani, ale căror probe ADN ar fi fost găsite în liftul folosit la comiterea furtului. Bărbatul este pus sub acuzația de furt organizat și conspirație criminală; partenera sa este acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală. Cei doi, descriși de procuror drept un cuplu cu copii, neagă implicarea, iar femeia a izbucnit în lacrimi la prima apariție în fața instanței, invocând temeri pentru siguranța familiei.

Anterior, poliția reținuse alți doi suspecți: un bărbat de 34 de ani, de origine algeriană, stabilit în Franța din 2010, și un bărbat de 39 de ani, aflat deja sub supraveghere judiciară în legătură cu furturi. Aceștia, acuzați de furt și conspirație, „și-au recunoscut parțial” implicarea, a spus Beccuau. Toți cei trei bărbați reținuți aveau antecedente pentru infracțiuni, inclusiv furt; doi dintre ei fuseseră condamnați împreună acum un deceniu pentru un caz similar. Procurorul nu a exclus existența altor complici. Trei persoane reținute pe 29 octombrie alături de cuplu au fost eliberate fără învinuiri.

Întrebată dacă ancheta se apropie de recuperarea bijuteriilor, Beccuau a evitat detalii, invocând natura secretă a investigației. „Analizăm toate posibilitățile privind vânzarea acestor bijuterii pe piața neagră, ceea ce sper să nu se întâmple prea curând”, a spus ea. „Ar putea fi folosite pentru spălare de bani sau pentru alte tranzacții; toate pistele sunt luate în considerare”, a concluzionat procurorul general, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: „Detectivul cu pălărie” de la Luvru. Noul personaj fenomen care a cucerit internetul după jaf

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

muzeul luvru
muzeu
luvru
jaf Luvru
jaf
mafie
paris
franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
O mare fabrică de componente auto din Arad își închide porțile. Producția se mută în afara UE: 1.000 de oameni vor fi dați afară
Publicat acum 20 minute
Se dezice Călin Georgescu de Anca Alexandrescu? Primul mesaj al candidatei la Primăria Capitalei, după anunțul controversat
Publicat acum 37 minute
Ambasadorul României la Vatican, decorat de Majestatea Sa Margareta
Publicat acum 44 minute
„Cu siguranță l-a deranjat, dar Ilie Bolojan nu va recunoaște niciodată”: Fenechiu dă cărțile pe față în relația cu Grindeanu
Publicat acum 1 ora si 8 minute
"Ce știu băncile și nu știm noi"? Analistul Radu Georgescu: De aici începe pregătirea financiară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 52 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 01 Noi 2025
Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici
 
cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close