Jaful de la Luvru: Bijuteriile de 88 de mil. de euro, furate de doi amatori. ”Un cuplu cu copii”

Procurorul general al Parchetului din Paris a afirmat că jaful comis în plină zi la Luvru nu pare opera unei bande profesioniste, ci a unor infractori de rând, menționând că doi dintre suspecți formează un cuplu cu copii.

Incidentul, petrecut acum două săptămâni, a început când hoții au parcat un camion furat în fața muzeului cel mai vizitat din lume, au folosit un lift pentru mobilă pentru a ajunge la etajul unu și au forțat intrarea într-una dintre sălile cele mai impunătoare ale clădirii. În mai puțin de șapte minute, hoții fugiseră pe scutere cu comori regale evaluate la circa 88 de milioane de euro.

Presa franceză a ridicat rapid ipoteza lipsei de profesionalism a făptașilor

Valoarea culturală și simbolică a furtului a stârnit reacții puternice în Franța: printre obiectele sustrase se numără un colier cu smaralde și diamante, daruit de Napoleon I celei de-a doua soții, Marie Louise, și o diademă a împărătesei Eugénie,piesă împodobită cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care încă nu au fost recuperate. Procurorul Laure Beccuau a declarat că cel puțin un autor rămâne în libertate.

Presa franceză a ridicat rapid ipoteza lipsei de profesionalism a făptașilor după ce ancheta a arătat că hoții au pierdut în fuga lor una dintre cele mai prețioase bijuterii, coroana împărătesei Eugénie, din aur, smaralde şi diamante, și au lăsat la locul faptei unelte și alte obiecte care pot conține urme de ADN.

Beccuau a subliniat că, deși nu este vorba despre „ delincvență de zi cu zi”, nici nu se încadrează în tiparele tipice ale crimei organizate de rang înalt. Ea a mai precizat că persoanele inculpate provin toate din departamentul Seine-Saint-Denis, la nord de Paris, o zonă cu resurse limitate.

Identificați după probe ADN

Sâmbătă, autoritățile au anunțat arestarea preventivă a unei femei de 38 de ani și a unui bărbat de 37 de ani, ale căror probe ADN ar fi fost găsite în liftul folosit la comiterea furtului. Bărbatul este pus sub acuzația de furt organizat și conspirație criminală; partenera sa este acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală. Cei doi, descriși de procuror drept un cuplu cu copii, neagă implicarea, iar femeia a izbucnit în lacrimi la prima apariție în fața instanței, invocând temeri pentru siguranța familiei.

Anterior, poliția reținuse alți doi suspecți: un bărbat de 34 de ani, de origine algeriană, stabilit în Franța din 2010, și un bărbat de 39 de ani, aflat deja sub supraveghere judiciară în legătură cu furturi. Aceștia, acuzați de furt și conspirație, „și-au recunoscut parțial” implicarea, a spus Beccuau. Toți cei trei bărbați reținuți aveau antecedente pentru infracțiuni, inclusiv furt; doi dintre ei fuseseră condamnați împreună acum un deceniu pentru un caz similar. Procurorul nu a exclus existența altor complici. Trei persoane reținute pe 29 octombrie alături de cuplu au fost eliberate fără învinuiri.

Întrebată dacă ancheta se apropie de recuperarea bijuteriilor, Beccuau a evitat detalii, invocând natura secretă a investigației. „Analizăm toate posibilitățile privind vânzarea acestor bijuterii pe piața neagră, ceea ce sper să nu se întâmple prea curând”, a spus ea. „Ar putea fi folosite pentru spălare de bani sau pentru alte tranzacții; toate pistele sunt luate în considerare”, a concluzionat procurorul general, conform The Guardian.

