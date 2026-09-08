Ziua Porților Deschise la Școala Românească ROUCA din Cardiff: cultură, comunitate și o surpriză pentru copii

Cardiff, Țara Galilor: O dimineață dedicată limbii și culturii române, urmată de o după-amiază plină de emoție și spectacol. Așa s-a desfășurat Ziua Porților Deschise organizată de Școala Românească ROUCA din Cardiff, eveniment care a reunit elevi, părinți, voluntari și invitați speciali înaintea începerii noului an școlar.

Școala și-a deschis porțile atât pentru familiile care fac deja parte din comunitatea ROUCA, cât și pentru cei care au venit pentru prima dată să descopere activitatea școlii, să îi cunoască pe voluntari și să afle mai multe despre programele și activitățile dedicate copiilor și familiilor românești din Cardiff.

Un moment deosebit al evenimentului a fost vizita Doamnei Morfudd Meredith CVO, CStJ, Lord-Lieutenant al South Glamorgan, care a răspuns invitației fondatoarei Școlii Românești ROUCA, Doamna Gabriela Ferguson.

În timpul vizitei, Lord-Lieutenant-ul a avut ocazia să cunoască echipa de voluntari, copiii și familiile ROUCA și să afle mai multe despre activitatea școlii și despre rolul acesteia în păstrarea limbii și culturii române în rândul generațiilor tinere din Țara Galilor.

Vizita a fost cu atât mai importantă cu cât Doamna Meredith a remarcat diversitatea activităților pe care ROUCA le oferă copiilor și familiilor, dincolo de procesul educațional propriu-zis. De asemenea, aceasta a apreciat în mod deosebit implicarea și dedicarea voluntarilor, cei care, prin timpul și energia lor, contribuie săptămână de săptămână la dezvoltarea comunității.

„Pentru noi, ROUCA înseamnă copii, familie, prietenie, cultură și comunitate. Ne dorim ca cei mici să învețe limba română, dar și să își cunoască rădăcinile, tradițiile și cultura și să aibă un loc în care să se simtă parte dintr-o comunitate. Am fost foarte onorați să o primim pe Doamna Morfudd Meredith și ne-a bucurat foarte mult interesul pe care l-a arătat față de copiii noștri, familiile noastre și munca voluntarilor ROUCA”, a declarat Gabriela Ferguson, fondatoarea Școlii Românești ROUCA.

La eveniment a fost prezentă o reprezentanta C3SC – Cardiff Third Sector Council care apreciază contribuția și sprijinul organizației ROUCA față de comunitatea extinsă din sudul Țării Galilor.

Voluntarii, în centrul comunității ROUCA

Ziua Porților Deschise a fost și un moment de recunoaștere a muncii celor care se află în spatele activității școlii.

Directorii și voluntarii ROUCA dedică timp și energie pentru ca elevii să aibă parte nu doar de lecții de limba română, ci și de activități culturale, educaționale și de familie, care contribuie la păstrarea legăturii copiilor cu România și cu identitatea lor culturală.

Aprecierea exprimată de Lord-Lieutenant-ul South Glamorgan pentru această implicare a reprezentat un moment important pentru voluntarii ROUCA, a căror activitate se desfășoară în mare parte datorită pasiunii și dorinței de a sprijini următoarea generație.

Iar pentru copii, ziua avea să continue într-un mod cu totul special.

De la Școala Românească la spectacolul de circ

După încheierea Zilei Porților Deschise, copiii și familiile ROUCA s-au îndreptat spre Sophia Gardens, unde îi aștepta o experiență diferită: spectacolul „Carnation” al NoFit State Circus.

Datorită generozității NoFit State Circus, copiii ROUCA și familiile lor au primit bilete gratuite pentru spectacol, transformând ziua într-o experiență memorabilă pentru întreaga comunitate.

Acrobațiile, spectacolul și atmosfera specifică circului au oferit copiilor o după-amiază de bucurie, după o dimineață dedicată școlii și comunității.

Pentru ROUCA, fost o nouă ocazie de a aduce oamenii împreună și de a le oferi copiilor acces la experiențe culturale și artistice pe care să le poată împărtăși cu prietenii și familiile lor.

„Suntem profund recunoscători celor de la NoFit State Circus pentru generozitatea lor și pentru că le-au oferit copiilor noștri șansa de a trăi o asemenea experiență. A fost o modalitate minunată de a încheia o zi deja specială și, cel mai important, de a crea amintiri frumoase pentru copiii și familiile noastre”, a mai transmis Gabriela Ferguson.

Un nou an școlar începe la ROUCA

Ziua Porților Deschise a oferit o imagine a ceea ce a devenit ROUCA pentru comunitatea românească din Cardiff: un spațiu în care limba română este transmisă copiilor, cultura este celebrată, iar familiile au posibilitatea de a se întâlni și de a construi legături.

În același timp, evenimentul a arătat că activitatea școlii se extinde dincolo de sala de clasă, printr-o varietate de activități și experiențe care îi aduc împreună pe copii și părinți.

Pentru elevii ROUCA, noul an școlar începe astfel cu promisiunea unui nou an de învățare, prietenie, activități și, bineînțeles, multă limbă română.

Iar după o zi care a început cu oaspeți oficiali la Școala Românească și s-a încheiat sub luminile circului, comunitatea ROUCA are toate motivele să privească spre noul an școlar cu optimism.

ROUCA Romanian School continuă să construiască, la Cardiff, o punte între copii, familie, limba română și cultura română, într-o comunitate aflată în continuă creștere.