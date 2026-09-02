Școala Românească din Eindhoven, locul în care limba română îi apropie pe copii de știință și de comunitate

La Eindhoven, limba română devine o punte către știință și comunitate. Povestea Școlii Românești care a creat un spațiu al cunoașterii unic.

În Eindhoven, o inițiativă pornită în urmă cu aproape două decenii din nevoia de a păstra legătura copiilor români cu limba și cultura română s-a transformat într-un adevărat spațiu comunitar. Școala Românească din Eindhoven a adus împreună educația, știința, arta și tradițiile și a construit, prin Festivalul STREAM, un model de comunitate deschisă către societatea în care românii trăiesc.

În jurul unei școli se poate construi mai mult decât un loc în care copiii învață limba română. Se poate construi un spațiu în care se întâlnesc generații, se leagă prietenii, se nasc proiecte și se creează punți între comunități.

Aceasta este povestea Școlii Românești din Eindhoven, ale cărei începuturi se regăsesc în jurul anului 2008, când nevoia comunității românești din Olanda era una simplă și profundă: copiii crescuți departe de România să poată păstra legătura cu limba, cultura și tradițiile românești.

În timp, această nevoie a dus la construirea unei comunități. Iar școala a depășit treptat granițele unui program de predare a limbii române și a devenit un loc de întâlnire pentru copii, părinți și profesori.

O școală născută din nevoia comunității

La Școala Românească din Eindhoven, copiii participă la cursuri de limba română organizate pe grupe de vârstă. Învață să citească, să scrie și să vorbească românește și descoperă, în același timp, elemente de limbă, literatură și cultură română.

Obiectivul nu este însă ca limba română să fie doar o materie de studiu. Ea trebuie să rămână o limbă „vie și naturală”, folosită cu bucurie și în contexte care îi apropie pe copii unii de ceilalți.

Un rol important în acest proces îl are Lucreția, considerată principalul motor al activității școlii. În jurul cursurilor de limba română s-au dezvoltat proiecte de lectură și ateliere de scriere, activități dedicate tradițiilor, precum și inițiative de știință, artă și creativitate.

Copiii sunt încurajați să experimenteze, să lucreze în echipă și să-și exprime propriile idei. Părinții se implică în organizare, profesorii contribuie cu experiența și energia lor, iar numeroase activități sunt susținute de voluntari, mulți dintre ei studenți români.

Toți au un obiectiv comun: să existe un loc în care copiii să se simtă bine, să învețe și, în același timp, să își păstreze legătura cu rădăcinile lor.

De la limba română la știință

Una dintre cele mai importante evoluții ale comunității din Eindhoven este Festivalul STREAM, un proiect care a dus activitatea școlii într-o zonă în care educația devine experiență.

Festivalul a pornit de la ideea de a-i apropia pe copii de știință într-un mod accesibil și atractiv. În timp, a crescut și s-a transformat într-un eveniment al întregii comunități, dedicat atât copiilor, cât și adulților curioși.

La STREAM, participanții descoperă știința, tehnologia, ingineria, arta și matematica prin experimente și ateliere interactive. Copiii sunt încurajați să pună întrebări și, mai ales, să caute singuri răspunsuri.

Numele festivalului nu este întâmplător. STREAM pornește de la conceptul STEAM, la care a fost adăugată litera „R”, de la Reading, dar și de la Român și România. Lectura și legătura cu limba română rămân, astfel, parte din identitatea proiectului.

În acest fel, știința nu intră în competiție cu identitatea culturală, ci devine un instrument prin care aceasta poate fi exprimată într-un mod nou.

Festivalul care aduce împreună mai multe comunități

La începutul lunii iulie 2026, Festivalul Internațional de Știință STREAM a reunit sute de participanți din comunitatea românească, dar și din comunități internaționale.

Cercetători, profesori, ingineri, artiști, studenți și voluntari au contribuit la zeci de ateliere și activități educaționale interactive. Robotica, fizica, matematica, biologia și tehnologia au fost descoperite prin experimente, demonstrații și activități practice.

Festivalul a devenit astfel un spațiu în care învățarea prin experiență se întâlnește cu dialogul dintre culturi.

Au participat familii din comunitatea românească, dar și invitați și participanți din comunitățile olandeză, franceză, persană, japoneză, ucraineană, americană și indiană.

Această deschidere este una dintre ideile centrale ale proiectului: păstrarea identității românești nu înseamnă izolarea comunității.

Dimpotrivă, limba și cultura română pot deveni puncte de plecare pentru dialog și pentru construirea unor relații cu oamenii din comunitatea locală.

„Putem să ne păstrăm rădăcinile și, în același timp, să fim deschiși către lumea din jurul nostru”



Pentru Vlad Niculescu-Dincă, președintele Fundației, Școala Românească din Eindhoven înseamnă, înainte de toate, o investiție în copii și în comunitate.

„Pentru mine, Școala Românească este, înainte de toate, o investiție în copii și comunitate. Este un proiect în care am pus mult timp, energie și suflet. Am vrut să construiesc un loc în care copiii români din Olanda să poată păstra legătura cu limba și cultura lor.

Dar nu cred că un copil trebuie să aleagă între identitatea românească și societatea în care crește. Le poate avea pe amândouă. Ne putem păstra rădăcinile și, în același timp, putem fi deschiși către lumea din jurul nostru.

Pentru mine, acesta este cel mai important lucru în acest proiect: să îi ajutăm pe copii să știe cine sunt, să aibă încredere în ei și să privească viitorul cu deschidere", spune Vlad Niculescu.

Curiozitatea începe cu o întrebare

Schimbarea pe care o observă cei implicați în activitatea școlii nu este doar una legată de cunoștințele copiilor. Este și o schimbare de atitudine.

„Prima schimbare pe care o observăm este încrederea. Unii copii vin la început mai timizi. Vorbesc mai puțin românește și se tem să nu greșească. În timp, încep să vorbească mai mult, își fac prieteni, pun întrebări și vor să participe.

La activitățile de știință vedem foarte bine această transformare. La început, copiii așteaptă adesea răspunsul profesorului. După ce capătă experiență, încep să caute singuri soluții.

Apar întrebări precum: `Dar dacă încercăm într-un alt mod?` sau `De ce se întâmplă asta?`.

Pentru noi, acesta este un rezultat important. Înseamnă că au căpătat curaj.

Vedem, de asemenea, schimbări în relația lor cu limba română. Pentru cei care vin la școală, româna devine limba în care își fac prieteni și în care simt că aparțin unui grup”, mai spune Niculescu.

Știința îi apropie pe copii de românii care fac cercetare

O componentă importantă a Festivalului STREAM este apropierea copiilor de românii care lucrează în cercetare, în universități, institute de cercetare și companii de top din Olanda și din alte țări.

Întâlnirea directă cu cercetători și specialiști le arată copiilor că performanța în știință este posibilă și că pasiunea, curiozitatea și perseverența pot deschide drumuri.

Este și un mesaj important pentru comunitatea românească: românii contribuie la cercetarea și inovarea internațională la cel mai înalt nivel și își investesc timpul și energia pentru a inspira generațiile următoare.

În acest context, festivalul devine mai mult decât o serie de ateliere. Este un loc în care copiii pot întâlni oameni care le pot deveni modele și pot vedea, concret, unde pot duce întrebările pe care le pun astăzi.

"Comunitatea a crescut treptat"

Longevitatea proiectului este, pentru cei care îl coordonează, una dintre cele mai clare dovezi că răspunde unei nevoi reale.

„Acest lucru se vede, în primul rând, prin implicarea părinților și a profesorilor. Mulți contribuie cu timp și energie. Comunitatea a crescut treptat.

Faptul că proiectele atrag și oameni din afara comunității românești este un semn bun. STREAM este poate cel mai bun exemplu.

La început, pe lângă familiile românești, au venit familii mixte și prieteni olandezi ai comunității românești. Treptat, au început să participe oameni din alte comunități, iar acum primim o varietate largă de comunități internaționale, atrase de proiect.

Cred că acesta este mesajul: ne putem păstra identitatea românească fără să ne izolăm. Dimpotrivă, cultura română poate fi un punct de plecare pentru dialog și pentru apropierea de ceilalți”, conchide Vlad Niculescu, care este și cercetător și profesor în Olanda.

Este o perspectivă care se regăsește în modul în care funcționează întreaga școală. Părinții nu sunt doar spectatori, profesorii nu sunt doar furnizori de lecții, iar voluntarii nu sunt doar un sprijin logistic.

Fiecare contribuie la construirea unui spațiu comun.

Un loc în care copiii se simt acasă

Pentru părinți, valoarea școlii se vede cel mai bine în felul în care copiii se raportează la ea.

„Pentru copilul nostru, școala a devenit un loc în care se simte acasă”, spune un părinte.

„Pentru noi, Școala Românească este locul în care copilul nostru își întâlnește prietenii și descoperă lucruri despre cultura și tradițiile noastre. Cel mai mult ne bucură faptul că vine cu plăcere. Învață fără să simtă că este o obligație", mărturisește un altul.

Pentru o comunitate aflată la mii de kilometri de România, această bucurie de a învăța și de a aparține poate fi una dintre cele mai importante forme de continuitate culturală.

Iar implicarea părinților arată că școala nu este un proiect al câtorva oameni, ci unul construit împreună.

„Așa se construiește o comunitate. Fiecare ajută așa cum poate. Unul vine cu o idee, altul ajută la organizare, altcineva se implică într-un atelier.”

O comunitate românească deschisă către ceilalți

Povestea Școlii Românești din Eindhoven arată cum o inițiativă pornită dintr-o nevoie identitară poate evolua într-un proiect comunitar mult mai larg.

Limba română rămâne în centrul activității, dar în jurul ei s-au construit experiențe de lectură, artă, tradiții, știință și creativitate. Iar prin STREAM, școala a creat un spațiu în care comunitatea românească se întâlnește cu alte comunități.

Mulțumirile celor care organizează proiectul se îndreaptă către voluntari, parteneri, cercetători, artiști, profesori, organizații și familiile care contribuie la desfășurarea activităților.

În spatele fiecărui atelier, experiment sau eveniment se află, astfel, o rețea de oameni care aleg să investească timp și energie în generația următoare.

Un model de bună practică pentru diaspora

Școala Românească din Eindhoven oferă un exemplu relevant despre felul în care identitatea culturală poate fi păstrată fără ca o comunitate să se închidă în sine.

De la primele inițiative din jurul anului 2008 până la festivalul internațional de știință, proiectul a crescut organic, pornind de la o nevoie simplă: copiii români să nu piardă legătura cu limba și cultura lor.

Astăzi, aceeași comunitate folosește educația pentru a crea legături mai largi. Copiii învață românește, descoperă tradiții, citesc, creează, experimentează și întâlnesc oameni din domenii și culturi diferite.

STREAM demonstrează că educația construită de comunitate poate face legătura între generații, culturi și domenii ale cunoașterii. Iar atunci când știința devine o experiență trăită împreună, ea poate face mai mult decât să transmită informații: poate apropia oameni și poate inspira viitorul.

Este, în fond, lecția pe care Școala Românească din Eindhoven o transmite de aproape două decenii: rădăcinile nu trebuie să fie o limită. Pot fi punctul de plecare către lume.