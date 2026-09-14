Cum schimbă românii economia Italiei. O discuție cu Dr. Cosmin Dumitrescu, consulul României la Torino / video

Dr. Cosmin Dumitrescu, consulul României la Torino, este invitatul ediției din această săptămână al emisiunii "Românii care schimbă comunități", realizată de Gabriel Nuța-Stoica. Emisiunea se difuzează luni, începând cu ora 16.00, pe canalele ȘtiriDiaspora și DCNews.

Românii contribuie cu până la 2% la PIB-ul Italiei. Cât de importantă este comunitatea românească pentru economia italiană și cum poate România să transforme această forță într-un avantaj economic?

În această ediție a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, Gabriel Nuță-Stoica îl are ca invitat pe Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino. Discutăm despre transformarea comunității românești din Italia, despre antreprenorii și profesioniștii români și despre rolul pe care aceștia îl joacă în economia și societatea italiană.

Un capitol important al discuției este dedicat promovării economice și comerciale a României în Italia. Vorbim despre oportunitățile pentru companiile românești, despre investițiile italiene în România, despre colaborarea dintre mediile de afaceri din cele două țări și despre rolul diplomației economice în dezvoltarea relației România–Italia. În ultimii ani, Consulatul General al României la Torino a susținut inclusiv misiuni economice și întâlniri între companii și instituții românești și italiene, în domenii precum energie, IT și inteligență artificială, sănătate, automotive, aeronautică și agricultură.

Emisiunea se difuzează luni, 14 septembrie, începând cu ora 16.00, pe canalele de YouTube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews.

Oamenii de afaceri români, adevărați ambasadori economici ai României

Vorbim și despre antreprenoriatul românesc din Italia și despre modul în care oamenii de afaceri români pot deveni adevărați ambasadori economici ai României. La Torino și în Piemonte, comunitatea românească este una dintre cele mai importante comunități străine, iar datele prezentate de autoritățile locale indică mii de activități economice fondate de români.

În partea practică a emisiunii, Cosmin Dumitrescu explică ce poate face un român care vrea să deschidă o afacere în Italia, cum poate intra în contact cu mediul de afaceri italian și ce oportunități există pentru cei care vor să investească sau să dezvolte proiecte între România și Italia.

Acest episod face parte din proiectul „Românii care schimbă comunități”, realizat de DCNEWS MEDIA GROUP, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Proiectul aduce în prim-plan români care contribuie activ la dezvoltarea comunităților din diaspora și la consolidarea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara țării.

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