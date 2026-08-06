De la jurnalism, la administrație în Olanda. Alina e consilier local în Eindhoven - VIDEO

Alina Totti, o româncă aleasă consilier local în Eindhoven, este invitată în ediția de joi, 6 august, a emisiunii Românii care schimbă comunități, realizată de Gabriel Nuța-Stoica. Emisiunea se difuzează începând cu ora 14.00, pe canalele ȘtiriDiaspora și DCNews.

Cum ajunge o româncă să fie aleasă consilier local într-unul dintre cele mai inovatoare orașe din Europa?

În această ediție a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, moderată de Gabriel Nuță-Stoica, o avem invitată pe Alina Totti, consilier local în Eindhoven, Olanda. După o carieră construită în șapte țări, experiențe în jurnalism internațional și în instituțiile europene, Alina a ales să se implice în administrația locală pentru a contribui la dezvoltarea comunității și la apărarea drepturilor tuturor locuitorilor orașului.

Discutăm despre integrarea românilor în Olanda, despre provocările migranților, despre modul în care funcționează administrația locală olandeză și despre ce înseamnă să câștigi încrederea cetățenilor într-o societate multiculturală.

Vorbim și despre implicarea civică, leadership, participarea la viața publică și despre lecțiile pe care românii din diaspora le pot aplica în propriile comunități.

Emisiunea se difuzează joi, 6 august, începând cu ora 14.00, pe canalele de YouTube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews.

Acest episod face parte din proiectul „Românii care schimbă comunități”. Prin această serie aducem în prim-plan români care, prin implicare și responsabilitate, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și oferă exemple de bune practici pentru diaspora.

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