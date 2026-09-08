Școala românească și generațiile care reprezintă România în UK. Gabriela Ferguson, la Diaspora în Direct

ȘtiriDiaspora.ro și DCNews continuă seria de emisiuni realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, dedicat românilor din diaspora care se implică activ în viața comunităților în care trăiesc.

Marți, 8 septembrie, de la ora 15:00, invitata lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, este Gabriela Ferguson, fondator & CEO ROUCA - Romanian Organisation for Community Advancement CIC și fondatoarea Școlii Românești din Cardiff.

Profesor de matematică la LLanishen High School din Cardiff, Gabriela Ferguson s-a implicat în educația copiilor români din Țara Galilor și în dezvoltarea comunității românești din Marea Britanie. Prin activitatea sa, educația a devenit un instrument pentru păstrarea limbii române, a culturii și a legăturii dintre noile generații și țara de origine.

În cadrul emisiunii va vorbi despre povestea Școlii Românești din Cardiff, despre motivele care au stat la baza înființării acesteia și despre provocările pe care le întâmpină familiile românești care își cresc copiii în Marea Britanie.

Unul dintre subiectele centrale ale discuției va fi păstrarea limbii române în rândul copiilor născuți sau crescuți în diaspora. Gabriela Ferguson va explica de ce educația în limba maternă poate avea un rol important în păstrarea identității și în menținerea legăturii cu România, fără ca acest lucru să intre în contradicție cu integrarea în societatea britanică.

Discuția va aborda și rolul școlilor românești de weekend, implicarea voluntarilor, relația dintre comunitatea românească și societatea britanică, precum și modul în care proiectele educaționale și civice pot contribui la construirea unor comunități mai unite.

Totodată, Gabriela Ferguson va vorbi despre nevoile copiilor români din diaspora, despre sprijinul pe care România îl poate acorda comunităților românești din străinătate și despre modul în care experiența românilor din diaspora poate deveni o resursă pentru societatea românească.

Emisiunea va putea fi urmărită marți, 8 septembrie, de la ora 15:00, pe ȘtiriDiaspora.ro și DCNews.