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Florin Hebean, un exemplu de implicare în comunitatea românească din Olanda - VIDEO

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 10 Aug 2026
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imagine cu Florin Hebean

ȘtiriDiaspora.ro și DCNews continuă seria de emisiuni realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, dedicat românilor din diaspora care se implică activ în viața comunităților în care trăiesc.

Luni, 10 august, de la ora 15:00, invitatul lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, este Florin Adrian Hebean, secretar și coordonator al corului Parohiei Ortodoxe Române Megen-Arnhem din Olanda.

Stabilit în Olanda din 2020, Florin Adrian Hebean este doctor inginer în domeniul IT și, în paralel cu activitatea profesională, s-a implicat în proiecte culturale, educaționale și sociale dedicate comunității românești. Din 2023 coordonează corul parohiei și ocupă funcția de secretar al Fundației „Prietenii Parohiei Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ludger”.

În cadrul emisiunii va vorbi despre modul în care o parohie poate deveni un adevărat centru comunitar pentru românii din diaspora, despre păstrarea limbii și identității românești, voluntariat, evenimente culturale și sprijinirea familiilor românești din Olanda.

Unul dintre momentele importante ale activității comunității din Megen a fost achiziționarea bisericii istorice în care funcționează parohia. Proiectul a beneficiat de finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar păstrarea destinației de lăcaș de cult a fost primită cu deschidere de comunitatea locală olandeză.

Discuția va aborda și relația dintre păstrarea identității românești și integrarea în societatea olandeză. Florin Adrian Hebean va vorbi despre proiectele dedicate copiilor, despre școala românească din Megen-Arnhem, dar și despre evenimentele culturale care reunesc români din mai multe regiuni ale Olandei.

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Florin Hebean
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