Petronela Bordeianu, intervenție din Berlin la DCNews. Dezvăluie un moment critic pentru copiii românilor din Germania

Imagine din Berlin/ foto pexels

Petronela Bordeianu a intervenit în dezbaterea DCNews despre viitorul românilor din diaspora, vorbind despre modele de succes din Berlin, dar și despre provocări.

Petronela Bordeianu, coordonatoarea proiectului ”Biblioteca Prichindeilor” din Berlin, a intervenit în cadrul dezbaterii organizate de DCNews, despre viitorul românilor din diaspora, din cadrul proiectului ”Românii care schimbă comunității”.

”Suntem o bibliotecă activă din 2021 și avem peste 200 de familii din Berlin, care vin la evenimentele noastre aproape săptămânale. Fondul nostru de carte are peste 1200 de titluri în limba română, pentru copii, din care, aproape 400 sunt în permanență în casele familiilor din Berlin sau zona Berlinului. Avem un mare succes la împrumuturile de carte. La Biblioteca Prichindeilor ne întrebăm, în special, cum putem crea o relație sustenabilă cu limba pentru copii, prin cărți atractive, de bună calitate, prin literatură și ilustrații frumoase și întâlniri cu autori români care inspiră.

Acestea au loc într-un cadru organizat, la ateliere de lectură și joacă pentru a crea posibilitatea de socializare în limba română, între copii și părinți. Mai avem și finanțări, de la DRP (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni n.r), de exemplu, să aducem teatru pentru copii, din România, am adus și film și organizăm și tabără. Ultima tabără la Berlin a fost în luna iunie cu familii de români care au copii cu dizabilități sau anumite afecțiuni medicale. Am oferit locul în care părinții se pot conecta și face schimb de informații importante” a declarat Petronela Bordeianu.

”Momentul cel mai critic”

Sunt și probleme, însă. ”Cu ce ne confruntăm noi, la Bibliotecile Prichindeilor. La vârsta preșcolară, contactul cu limba este mai intens. Cu cât copiii cresc și merg la școală și la activități extrașcolare, se reduce acest contact cu limba română la maximum 2 ore pe zi, după cum ne-au spus părinții. Momentul cel mai critic este când copilul învață scrisul și cititul în limba maternă, pe care deja o stăpânește vorbind. Conform studiilor este și cea mai importantă bază pentru a îmbunătăți șansele la școală de a învăța alte limba și limba locală. Cu asta lucrăm” a explicat coordonatoarea din Berlin.

În ceea ce privește practicile culturale, se bazează pe ideea ca tradițiile să nu fie doar un spectacol pe an în diaspora: ”În Berlin, de exemplu, lucrăm foarte mult cu artiști și practici culturale și prin conectarea cu mediul în care locuim. O lectură în spațiul Zidului Berlinului a fost o oportunitate pentru părinți pentru a vorbi despre perioada comunismului, cu copiii, dar și pentru copii de a face conexiunea România - Germania”.