Povestea românului care a plecat în '92 în Treviso, Italia. „Eram primul străin din localitate” VIDEO

Dănuț Saboanu, președintele Asociației Culturale Române Decebal-Traian din Italia. Sursa foto: Captură video DCNews

Dănuț Saboanu, președintele Asociației Culturale Române „Decebal-Traian” din Italia, și-a construit viața în diaspora, fără să uite însă de România. Acesta a povestit, în exclusivitate pentru DCNews, cum a ajuns în Italia, cum a luat naștere asociația și cum a evoluat în această țară, rămânând însă mereu cu gândul la România.

Povestea lui Dănuț Saboanu a început în 1992, când a ajuns în Italia în căutarea unui viitor pe care, în România de după Revoluție, simțea că nu și-l mai putea construi. După mai bine de un deceniu, dorul de țară și nevoia de a păstra legătura cu originile sale l-au determinat să pună bazele, în Italia, a Asociației Culturale Române „Decebal-Traian”.

Asociația care a adus un colț de România în Italia

„Am ajuns în Italia în 1992, aici erau alte comunități susținute pentru angajare. În '93, am avut acel permis de ședere - Treviso - în acel an, au fost aprobate trei permise de ședere - dintre care unul era al meu. Din '92 până în 2004, unul dintre țelurile mele era să-mi construiesc un viitor. În momentul în care am început să urc pe scara dorinței mele, la un moment dat, lipsea acel ceva pe care nu-l întâlneam nicăieri decât în România. Și, atunci, am încercat să ni-l facem noi, aici.

(...) Chiar dacă economic ești bine, este ceva care-ți lipsește, iar nouă ne lipsea acel mic colț din România. Aș putea spune colțul meu de rai din România, pentru că întotdeauna pământul te cheamă. Și am format această asociație, împreună cu un grup de români, încă din anul 2004, când aveam nevoia să menținem tradițiile, să fim noi înșine.

Aveam și datoria, dar și obligația ca părinte, față de copiii care sunt născuți aici, să le arăt de unde provin părinții lor. Și ei, la rândul lor, sunt români. Veneau de la școală, unde erau considerați (n.r. străini), fără să-și pună întrebarea că ei erau născuți în localitatea unde stăm acum. Și, atunci, am început și noi să ne întâlnim în grupuri. Și am format această asociație: Decebal-Traian, prin care doeam să ne deschidem către populația autohtonă, ca să vadă de unde venim și cine suntem - și ca vecinilor mei să nu le fie frică de mine”, a povestit Dănuț Saboanu, președintele Asociației Culturale Române Decebal-Traian din Italia, în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități” de la DCNews.

De ce Italia? Episodul care l-a făcut pe Dănuț să plece din România

Pentru Saboanu, asociația nu a însemnat doar un loc în care românii să se întâlnească, ci și o formă de a păstra identitatea României într-o comunitate aflată departe de casă, în Italia. Deși a ieșit pentru prima dată din țară și s-a îndreptat spre Austria, felul de a fi al italienilor l-a convins să ia definitiv calea străinătății.

„Viața mea democratică a început în 1990, când am terminat stagiul militar. În '91, am fost într-un schimb de experiență în Austria și m-am întors în octombrie. În Iași, se închideau toate fabricile unde puteai fi angajat. Deja se făceau reduceri de personal, pentru că treceau la liberalizarea întreprinderilor de stat, deveneau particulare. La vârsta de 22 de ani, am fost paznic într-o vie. Mi-am imaginat că nu poate fi acesta viitorul și nu am posibilitatea să mi-l creez. Și am luat calea emigrării. Asta m-a împins pe mine să vin în Italia.

De ce în Italia? În timp ce am fost în Austria, am cunoscut niște tineri care au venit cu ajutoare la noi din provincia Verona și mi-au dat acea impresie că sunt mult mai aproape de cultura noastră. Sunt mult mai deschiși, mai calzi decât austriecii. Și atunci am zis că drumul meu va porni spre Italia. Am ajuns aici în mai '92.

M-am descurcat încercând să fiu ceea ce m-au învățat părinții: să fiu onest, cinstit și să lucrez cinstit. Nu a fost ușor să câștig încrederea celor care erau pe lângă mine și care m-au ajutat foarte mult. Chiar dacă unii, când mergeai la magazin te urmăreau, pentru că le era teamă că le furi ceva, alții m-au ajutat foarte mult. Era acea neîncredere pentru că eram primul străin ajuns în acea localitate.

Atunci nu mi-am dat seama, dar apoi am realizat ceea ce se întâmplă. A trebuit muncit destul de mult ca să le câștig încrederea. Am căpătat-o și așa am mers înainte. Așa mi-am creat un viitor. După ce am format asociația, am făcut un birou de informații pentru românii care ajungeau în Italia. Eram un ajutor prin oferirea de informații despre ceea ce au de făcut - a avea un permis de ședere, a găsi un loc de muncă, a cere o reședință la primăre. Și, prin cunoștințele pe care mi le-am făcut, încercam să ajutăm cât mai mult posibil. Din 2002 până în 2007, a fost o emigrare masivă a românilor în Italia”, a mărturisit Dănuț Saboanu, în exclusivitate pentru DCNews.

Locuința, una dintre primele provocări ale românilor ajunși în Italia

Pentru românii care ajungeau în Italia, găsirea unei locuințe era una dintre primele provocări. Totuși, Dănuț a spus că, atunci când a ajuns pentru prima dată în Italia, a-ți găsi o locuință era mai ușor decât acum.

Chiar și așa, accesul la o chirie depindea de stabilitatea locului de muncă și, mai ales, de existența unei persoane care să garanteze pentru noul chiriaș.

„Acum este mai greu decât atunci să găsești o chirie. Atunci am găsit și prin faptul că dădeam o încredere: aveam un loc de muncă stabil, un contract pe timp nedeterminat, cunoștințe, aveam pe cineva care putea pune un cuvânt bun pentru tine - se mergea la o agenție imobiliară și se putea lua în chirie. Dar trebuia, întotdeauna, să garanteze pentru tine”, a precizat el.

Prima întâlnire cu un român, în San Donà di Piave

Dănuț a povestit și emoția pe care a trăit-o atunci când a întâlnit un alt român, un moment în care, departe de casă, a simțit din nou apropierea de România. În 1997, Dănuț era primul român stabilit în San Donà di Piave. Astăzi, comunitatea românească din localitate numără aproximativ 1.300 de persoane.

„În localitatea în care stau acum, San Donà di Piave, un orășel de 43.000 de locuitori, când am ajuns în 1997, am fost primul român de aici. Iar acum sunt 1300 de rezidenți. În momentul când am întâlnit un alt român ne-am îmbrățișat ca și cum s-au îmbrățișat moldovenii din Iași cu moldovenii de peste Prut”, a mai spus Dănuț Saboanu.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, și urmărește să aducă în atenția publicului exemple de români care contribuie, prin implicare civică, socială, culturală și profesională, la dezvoltarea comunităților din diaspora și la consolidarea legăturilor dintre România și românii de pretutindeni.