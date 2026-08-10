Cum s-a împlinit un vis al românilor din Olanda: ”În momentul de față, avem prima biserică cumpărată de comunitatea românească de aici” / Video

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O comunitate românească din Olanda și-a văzut visul îndeplinit cu ajutorul financiar masiv oferit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Florin Adrian Hebean, doctor inginer în domeniul IT, dar și secretar și coordonator al corului Parohiei Ortodoxe Române Megen-Arnhem din Olanda, a fost invitat al emisiunii „Românii care schimbă comunități”, moderată de Bogdan Bolojan, unde a subliniat două proiecte esențiale ale comunității românești pe care o reprezintă în Olanda.

Proiect de suflet pentru românii din Olanda: Cum a fost cumpărată prima biserică a comunității

”Doresc să menționez un proiect de care sunt mândru și pe care împreună cu soția l-am dus la bun sfârșit. Acum 6 ani, când am venit în Olanda, Biserica noastră funcționa în una închiriată de la protestanți. Tot timpul visul părintelui a fost să cumpărăm o biserică, să avem casa noastră, să nu mai fim presați de timp, de exemplu, după slujbă să stăm cât vrem pentru a socializa. Și ne-am interesat de opțiunile posibile și am descoperit programele de finanțare ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

După ce am găsit locația bisericii, unde funcționăm și astăzi, am decis să scriem un proiect, soția s-a ocupat mai mult de acest lucru. În urmă cu 2 ani, acest vis al părintelui și al întregii comunități s-a împlinit. Am primit finanțare, de peste 80%, din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar restul sumei am adunat-o din donații, fiecare a ajutat cu cât a putut. În momentul de față, avem prima biserică cumpărată de comunitatea românească din Olanda. O să vă spun un secret, la anul, pe 19 septembrie vom avea și sfințirea oficială a bisericii”, a punctat Florin Hebean.

Școala românească de weekend

”Un al doilea proiect aș dori să îl menționez. De când am venit soția s-a implicat în activitățile pentru copii. Și tot cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în 2026, aceste activități se vor transforma într-o școală românească de weekend, care va funcționa pe lângă biserică. Avem avantajul că, odată cu biserica, am achiziționat un fel de centru social, unde comunitatea se poate întâlni și pe care îl vom folosi pentru viitoarea școală românească”, a mai declarat Florin Hebean.

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