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Imaginea României în Olanda, mult schimbată. Cu ce i-au cucerit românii pe localnici / Video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 10 Aug 2026
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Foto ilustrativ Pexels- Olanda

Imaginea României în Olanda s-a schimbat mult, în bine, prin implicarea tot mai activă a comunităților românești.

Comunitatea românească din Olanda este în creștere, ajungând la aproape 60.000 de persoane, cu tot mai multe parohii, magazine și restaurante românești. Imaginea României a ajuns să se schimbe, cu mult în bine, datorită unor factori cheie.

Este vorba despre românii care contribuie la îmbunătățirea imaginii României prin implicarea în comunitățile locale.

Florin Adrian Hebean,  doctor inginer în domeniul IT, dar și secretar și coordonator al corului Parohiei Ortodoxe Române Megen-Arnhem din Olanda, a fost invitat al emisiunii „Românii care schimbă comunități”, moderată de Bogdan Bolojan, unde a evidențiat că românii contribuie la îmbunătățirea imaginii României prin implicarea în comunitățile locale, atât în cadrul liturgic, prin slujbele bisericii, dar și prin activități de promovare a tradițiilor, a bucătăriei românești și prezentarea frumuseților țării.

„Prin oameni și comunitatea românească existentă, imaginea României s-a îmbunătățit foarte mult în Olanda”

„Conform datelor statistice, suntem în jur de 60.000 români aici. Am observat o creștere foarte mare a comunității românești. Acest fapt se poate vedea și prin numărul parohiilor, care s-au deschis, în ultimii ani. Este un număr în creștere și de magazine românești. Încep să apară și restaurante românești. Erau foarte rare când am venit, poate unul sau două”, a spus Florin Hebean.

„Olandezii nu au o bucătărie specifică, însă mai vin și olandezi la noi, la biserică. După slujbe, când mai avem o masă românească, este foarte lăudată mâncarea și băutura noastră (...) Prin oameni și comunitatea românească existentă, imaginea României s-a îmbunătățit foarte mult. Noi participăm activ și la evenimentele satului în care activăm cu biserica. De exemplu, acum 2 săptămâni am fost invitați, la un fel de masă, în piața satului, la comun. Și fiecare comunitate trebuia să își prezinte bucătăria. Și chiar i-am impresionat cu bucătăria românească. Ziceau că o să ne țină minte și ne vor mai invita la astfel de evenimente. Afirmau că așa mâncare nu au mai mâncat de mult și cu puțină pălincă a fost ceva ce ei nu întâlnesc foarte des. Pălinca i-a impresionat, dar cu măsură. Sunt precauți. Noi le mai arătăm imagini din România. Nu le vine să creadă că există peisaje, precum pe Transfăgărășan, și că sunt din România”, a mai declarat Florin Hebean.

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