Cum s-a schimbat Italia. Adevărul despre situația românilor care s-au dus în nord

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Situația românilor din Italia sau a celor care s-au dus în nord este diferită față de ceea ce se cunoaște.

ȘtiriDiaspora și DCNews continuă seria de emisiuni realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, dedicat românilor din diaspora care se implică activ în viața comunităților în care trăiesc.

Dănuț Saboanu, președintele Asociației Culturale Române Decebal-Traian din Italia, a fost invitatul lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro. În cadrul emisiunii acesta a vorbit despre mai multe subiecte de mare interes, unul dintre ele fiind situația din Italia și adevărul despre românii care s-au dus în nord.

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"Nu e un număr atât de mare de familii care s-au întors cum ne prezintă nouă autoritățile"

"Dacă noi ne rezumăm doar la planul economic, putem să spunem că Italia a pierdut din puterea de cumpărare. Acea putere de cumpărare s-a pierdut în ani. Sunt români care s-au întors în România, îi cunosc și eu. Totuși, nu e un număr atât de mare de familii care s-au întors cum ne prezintă nouă autoritățile. Sunt, trebuie să recunosc, dar nu atât de mulți. Mulți au emigrat în țările nordice. Dintre cei care au emigrat în țările nordice, în special după pandemia de Covid, s-au întors în Italia. S-au întors pentru că țările nordice nu sunt țări latine.

Țările nordice au niște legi foarte riguroase, iar noi nu cred că le putem respecta. De fapt, nu că nu vrem, ci pur și simplu nu suntem obișnuiți cu niște legi atât de riguroase. Noi avem alt specific, latin, mai aproape de italieni. Dacă vă aduceți aminte, nu mai țin minte numele familiei, de românii care au avut probleme în Norvegia. Au venit serviciile sociale să le ia copiii, doar pentru că îi punea să se închine seara. Sunt lucruri care trebuie analizate. Din 2 milioane, vorbind de cei la negru, până în 2007 și după intrarea României în Comunitatea Europeană, până în 2010, poate am ajuns undeva la 1,5 milioane de regulari și să mai fi fost 300.000 de iregulari. Totuși, 2 milioane e un număr mare. Auzisem înainte de 1,6 milioane. Acum suntem în jur de 1,1 milioane. Din această statistică, trebuie să-i scoatem pe cei care au dublă cetățenie. Toți românii care au dublă cetățenie, iar aici cred că vorbim de peste 100.000 de cetățeni români, nu mai intră în statistici ca și străini în Italia", a spus Dănuț Saboanu.

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