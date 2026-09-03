Mariana Grati, mesaj pentru românii din diaspora: Identitatea românească nu se transmite prin obligație. De ce au nevoie copiii, de fapt / video

Foto: Inquam Photos / George Calin

Mariana Grati a vorbit despre modul în care poate fi păstrată identitatea românească în rândul copiilor crescuți în diaspora. Potrivit acesteia, ea nu poate fi transmisă prin obligație, ci prin emoții, tradiții și activități atractive pentru copii

Mariana Grati, fondatoare Școlii ,,Guguță’’ din Zurich, a participat la dezbaterea organizată de DC News Media Group din cadrul proiectului ”Românii care schimbă comunități”, în cadrul căreia a vorbit despre importanța păstrării identității românești în rândul copiilor crescuți în diaspora. Aceasta a spus că limba română trebuie transmisă copiilor fără obligații, prin activități atractive și contexte în care aceștia să comunice și să se întâlnească între ei.

Video:

„Cred că una dintre cele mai importante întrebări pe care trebuie să ne-o punem este: ce înseamnă pentru un copil, care este născut și crescut în diaspora, acest sentiment al identității, această transmitere a identității românești?

Pentru că copilul care este născut în Franța, Italia, Elveția sau oricare altă țară înțelege altfel diaspora decât o înțelegem noi, generația noastră care este cumva legată de țara din care vine. Acolo ne-am născut, acolo am făcut școală, acolo avem conexiuni, relații, amintiri care ne leagă de acea zonă.

Este foarte important să transmitem copilului născut în diaspora acest sentiment de identitate nu prin obligație. Noi nu putem să-i spunem unui copil care crește într-o altă țară: Trebuie să vorbești limba română pentru că tu ești român.

Este foarte important ca noi să-i dăm copilului suficiente motive ca să vrea să vorbească limba română, de aceea este foarte important să păstrăm limba vie prin activități, și aici nu mă refer doar la gramatică, doar la lecții de stat în bancă și de făcut conspecte sau de scris. E foarte important să transmitem limba într-un mod viu, poate și prin niște lecții online, dar e mult mai eficient atunci când copiii se întâlnesc între ei, atunci când ei comunică”, a spus Mariana Grati.

Identitatea românească poate fi transmisă prin emoție și tradiții

Mariana Grati a spus că identitatea românească poate fi transmisă copiilor din diaspora prin emoții, tradiții și experiențe plăcute, nu doar prin lecții.

Ea a dat exemplul unui copil care, atunci când a auzit limba română, și-a amintit de o întâlnire anterioară cu Moș Crăciun, unde se vorbea tot în limba română. Potrivit Marianei Grati, astfel de evenimente creează o legătură emoțională cu limba și identitatea românească.

„Acum două săptămâni, când am organizat evenimentul 'Graiul Neamului', dedicat Zilei Limbii Române, a IV-a ediție, aici, la Zurich, o mămică cu un copilaș de 2 ani și 8 luni s-a apropiat de mine și mi-a spus: 'Copilul meu, când v-a văzut, a întrebat: vine Moș Crăciun?'.

Țin să menționez că acest copil vorbește trei limbi. Vorbește sârbă - limba tatălui, o vorbește foarte bine, vorbește germană, că frecventează aici grădinița, și vorbește limba română - limba mamei.

El a intrat și, când a auzit limba română, și-a amintit că ultimul eveniment, sau poate primul la care el a fost, a fost o întâlnire cu Moș Crăciun și atunci se vorbea limba română.

Deci această conexiune de emoție, de evenimente este foarte importantă. Noi putem să transmitem identitatea românească prin emoție. Copilul nu trebuie să facă doar lecții stresante, dar să trăiască pe bune acea urătură, acea colindă, acea tradiție.

Pe noi ne lega niște amintiri, niște emoții de țara noastră, astfel noi suntem legați de țara noastră, de aceea este important să menținem un echilibru între teorie și practică”, a spus Mariana Grati.

Instituțiile statului ar trebui să sprijine educația românească din diaspora

Mariana Grati a spus că părinții din diaspora nu ar trebui să se simtă împovărați să transmită identitatea copiilor lor. Potrivit acesteia, este necesar ajutorul instituțiilor statului pentru a asigura continuitatea acestor demersuri.

„Părinții nu trebuie să se simtă împovărați că trebuie să transmită neapărat această identitate copiilor lor. Părinții și așa depun foarte mult sacrificiu ca să se integreze. Ei au foarte multe alte gânduri, pe lângă faptul de a transmite limba și cultura maternă, de aceea eu cred că este foarte important să intervină și instituțiile statului ca să ne ofere suport, sustenabilitate, pentru că fără sustenabilitate - aici mă refer la sustenabilitate financiară - nu poate să existe continuitate.

Noi nu putem să le predăm copiilor aceleași conținuturi care sunt în școala românească sau în manualele din România. Acești copii au un alt ritm, un alt mod de a gândi. Ei au nevoie de materiale adaptate pe care noi le pregătim pentru fiecare lecție, ori asta înseamnă niște resurse, atât ca timp, cât și ca investiție”, a spus Mariana Grati la dezbaterea organizată de DC News Media Group.