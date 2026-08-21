Cum sprijină o familie de medici români din Elveția rezidenții din țară: „Nu au astfel de costuri”

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Un proiect de familie al unor medici români stabiliți în Elveția reprezintă un model de succes pentru rezidenții din țară.

Georgiana Mănăilă, medic român stabilit în Elveția, a punctat, în cadrul dezbaterii DC News Media Group care a organizat joi, 20 august 2026, cea de-a treia ediție a dezbaterilor din cadrul proiectului ,,Românii care schimbă comunități’’, cum un proiect de familie a ajuns un model pentru rezidenții români care vor să își lărgească viziunea.

Ce pot să învețe rezidenții români

”Aici, în Elveția, am încercat să creăm un model, care să îi ajute pe rezidenții din România. Facem periodic vizite de 3-4 săptămâni pentru rezidenți, cu scopul ca ei să vadă cum se întâmplă lucrurile și în afară. Eventual, să aibă și oportunitatea de a învăța investigații pe care, în mod normal și în mod curent, nu le facem încă în România sau nu se fac atât de mult în spitalele universitare”, a declarat Georgiana Mănăilă.

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”Din punct de vedere al funcționalității medicinei în afară, cred că există foarte multe modele, pe care rezidentul le poate împrumuta, pentru a face practica medicală în România mai bună. Vorbim nu doar din punct de vedere administrativ, ci și al skill-urilor pe care le pot dobândi în spitalele din România versus cele pe care le pot dobândi în afară.

Noi susținem schimburi de experiență, de 3-4 săptămâni, pentru medicii gastroenterologi români, pe care îi primim la noi acasă și pe care timp de o lună sau cât au ei posibilitatea de a rămâne încercăm să îi treinuim, poate în sfere ale gastroenterologiei, care poate sunt un pic deficitare în România. Nu știu dacă se numește neapărat model, ci o lărgire a viziunii.

A fost și este un proiect de familie. Soțul este profesor universitar în gastroenterologie, este atașat Universității din Zurich și din Berna. Eu sunt medic specialist și sunt responsabil pentru funcționalitatea unui cabinet, atașat unui spital de aici. Împreună, mergând la congrese și luând contact cu rezidenții din România, pentru cine își dorește putem să îi ajutăm să vină 3-4 săptămâni, fără costuri, evident. Locuiesc la noi. Practic, nu au voie de cazare, mai ales că Elveția este destul de scumpă”, a evidențiat Georgiana Mănăilă.

Un proiect de familie

”Da, este un proiect mic de familie, dar încercăm să facem ce putem, pentru a ajuta rezidenții să învețe lucruri pe care, poate, în România le învață mai greu sau nu au unde să le învețe. Sunt atâtea sfere, precum sfera de boli funcționale din gastroenterologiep H-metrii și manometrii, care din păcate, în România nu sunt atât de multe locuri unde le poți învăța și, ulterior, să le poți practica.

Avem în vedere inclusiv să ajutăm pacienții, să cumpărăm un sistem care le poate oferi genul acesta de intervenții și împreună cu oamenii pe care i-am treinuit să îl aplicăm și în România, deci să oferim, în final, un beneficiu pacientului român. Dar este un proiect nesusținut de instituții, este un proiect al nostru, familial”, a mai afirmat medicul specialist în gastroenterologie Georgiana Mănăilă.

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