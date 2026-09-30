Cum se înțeleg românii și moldovenii din Elveția. Profesoara Mariana Grati: Acum, sunt mai uniți

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Mariana Grati, profesoară în Elveția și fondatoarea Școlii Guguță din Zürich, un proiect educațional dedicat copiilor din diaspora, a vorbit despre comunitățile de români și moldoveni din Elveția și modul prin care încearcă să-i aducă împreună.

"Cum ați descrie comunitățile românești și moldovenești din Elveția acum? Cum i-ați găsit în 2016? Cum i-ați descrie acum? Sunt mai uniți? Poate ajută un pic și grupurile de Facebook, tot ce ține de digitalizare, că am avut invitați care au plecat în străinătate de prin anii 2000 și atunci era cu adevărat dificil să se găsească unii pe alții. Poate doar la biserică, însă acum avem și mijloacele moderne, e mai ușor cu ele", a fost întrebarea pe care jurnalistul Bogdan Bolojan i-a adresat-o Marianei Grati.

"Acum sunt mai uniți"

"Cred că acum sunt mai uniți. Așa îi văd eu cel puțin. Sunt biserici. Sunt oameni care merg la biserici, sunt persoane care nu merg la biserică, mai ales că sunt mămici cu copii mici. Atunci e mai complicat să-și organizeze timpul, pentru că acolo trebuie să stai în picioare și e mai complicat.

De aceea, noi, de când avem școala Guguță, organizăm și evenimente comunitare și culturale, pentru că am observat că limba maternă se transmite nu doar prin lecții, ci prin emoție, când copilul face parte dintr-un eveniment.

"E foarte important să fie implicate toate simțurile"

Noi avem cinci evenimente pe an:

Mărțișorul

Paștele plin de culoare

Ziua Limbii Române - în a 4-a ediție în acest an, în luna august

Ziua României - aici e mai mic, e în cadrul școlii Guguță

ediție specială de Crăciun.

Astfel, copilul trăiește pe bune ce înseamnă să confecționeze un mărțișor, cum este să dăruiești un mărțișor, cum este să faci pască, cozonac - acel miros.

E foarte important să fie implicate toate simțurile - tactil, vizual, auditiv. Să audă acea colindă, acea urătură, să o trăiască, să o vorbească, să dea din clopoțel, să să se joace cu aluatul, să facă cornulețele cu vișină, să le guste. Toate acestea contribuie la cultivarea și la fortificarea identității copilului", a spus Mariana Grati, în cadrul emisiunii Românii care schimbă comunități, realizată de jurnalistul Bogdan Bolojan, la DCNews TV.

Interviul integral expune teme ca:

Experiența de profesor în Republica Moldova și Elveția și momentul în care a apărut ideea unei școli românești.

Modul în care limba română poate rămâne vie pentru copiii crescuți într-un mediu multilingv.

Cum s-a transformat Școala Guguță într-un adevărat spațiu comunitar, în care se întâlnesc copii, părinți, profesori și voluntari.

Cum pot coexista păstrarea limbii și culturii de origine cu integrarea deplină în societatea elvețiană.

Nevoile copiilor din diaspora, implicarea părinților și voluntarilor, dificultățile unei școli românești din străinătate și planurile pentru dezvoltarea proiectului Guguță.

Despre proiectul "Românii care schimbă comunități"

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este o amplă campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România.

Proiectul își propune să evidențieze rolul activ al românilor din diaspora în viața civică, socială și comunitară a statelor în care trăiesc. De-a lungul ultimilor ani, numeroși români stabiliți în afara granițelor țării s-au implicat în inițiative comunitare, organizații civice, proiecte educaționale sau acțiuni sociale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la consolidarea imaginii României în străinătate.