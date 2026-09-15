Românii din diaspora sunt ”adevărați ambasadori economici și nu numai”. Resursa pe care România trebuie să o fructifice mai mult

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Consulul României la Torino, Cosmin Dumitrescu, evidențiază importanța implicării românilor din diaspora în comunitățile în care trăiesc. El arată că românii contribuie nu doar economic, ci și prin expertiză, inovație și performanțe academice, resurse pe care România ar trebui să le valorifice mai mult.

Într-o nouă ediție a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino a subliniat importanța implicării românilor din diaspora în comunitățile în care trăiesc.

Cosmin Dumitrescu a spus că românii nu sunt doar ambasadori economici, ci și performeri în mediul academic, prin invenții, patente și expertiză recunoscută internațional. România ar trebui să valorifice mai mult această resursă.

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„Contribuția lor îmbunătățește viața tuturor”

"Este esențială implicarea românilor în viața socială, nu doar în cea a business-ului. Ține de mentalitate și de educație. Prima generație de migrație pe care am avut-o, cel puțin în Europa, a existat un tip de timiditate, un tip de genul Nu e locul meu acolo, eu am venit să fac un ban, să îmi țin copilul la școală și de ce să mă implic?! Cu toții am făcut un efort pentru ridicarea acestui nivel de conștientizare a importanței sociale, prin participarea la viața cetății. Dacă muncești și plătești taxe, dacă ai o companie mică sau mai mare, este normal să fii implicat în toate segmentele țării unde ai ales să trăiești.

O astfel de contribuție nu face decât să îmbunătățească viața tuturor, nu doar a românilor. Contribuția românilor la primăriile unde locuiesc este nu doar pentru ei, ci și pentru întreaga comunitate. Și ideile lor, tipul de abordare, perspectivele pe care le au pentru dezvoltarea locală sunt esențiale pentru comunitățile unde sunt aleși. Atenție, este un lucru pe care mi l-au spus toți primarii din localitățile respective cu care eu, personal, am avut întotdeauna o interacțiune.

"Adevărați ambasadori economici, cu performanțe uriașe în ceea ce fac"

Aici aș adăuga, în afară de contribuția economică, fiind adevărați ambasadori economici, cu performanțe uriașe în ceea ce fac, să știți că aceste performanțe sunt bazate, de cele mai multe ori, pe creativitate și inovație. Aduc vorba aici și despre alt tip de ambasadori minunați ai României, respectiv de cei din lumea academică. Ei au legătură directă și cu lumea economică. Vorbim despre profesori universitari români, care sunt prezenți în toate marile universități din Europa, din SUA și nu numai.

Prin urmare, acești români care au patente, sunt inventatori, sunt niște autorități științifice absolute, recunoscute la nivel mondial, cred că i-am făcut prea puțin parteneri ai noștri, pentru promovarea unor interese comune în materie economică și nu numai. Sunt chestiuni la care lucrăm acum", a explicat Cosmin Dumitrescu, consulul României la Torino.