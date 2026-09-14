Nicușor Dan, despre turneul lui Călin Georgescu în țară. Explică de ce nu a publicat raportul privind alegerile anulate din 2024

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit, luni, despre turneul făcut de Călin Georgescu în ultimele săptămâni prin țară și despre motivele pentru care raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 nu a fost încă publicat.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, despre turneul lui Călin Georgescu prin țară și mesajele transmise de acesta.

Șeful statului a spus că orice politician este liber să organizeze campanii de promovare sau întâlniri cu susținătorii săi, însă i-a sfătuit pe români să analizeze cu atenție informațiile, amintind de dosarul în care fostul mercenar Horaţiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Nicușor Dan: Dacă o astfel de persoană poate să aibă încrederea unui grup de cetățeni, înseamnă că noi toți ceilalți nu suntem capabili să comunicăm cu ei

„Legat de acest turneu pe care îl face Călin Georgescu prin țară... Vedeți că-și pregătește cumva o nouă candidatură, pentru că pare că strânge adepți din zone în care restul politicienilor nu ajung mai deloc?, l-a întrebat jurnalistul Euronews, Octav Vasilescu, pe președintele Nicușor Dan.

„Domnul Călin Georgescu, din informațiile mele publice, pe care le am și eu și le aveți și dumneavoastră, este obiectul unor cercetări, inclusiv al unor dosare care, dacă nu mă înșel, au fost trimise către instanță. Cel mai grav dintre ele mi se pare cel acela al tentativei de răsturnare a ordinii publice, cu acea gruparea Potra și cu toată desfășurarea de forțe, cu arme în portbagaj și toate lucrurile pe care le cunoaștem. Deci eu mă aștept ca toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societatea noastră, ca pe suspiciunile sau acuzele pe care statul român le are să progreseze într-un fel sau altul, dar păstrând prezumția de nevinovăție. Și dincolo de asta, orice om e liber, dacă e politician, să facă campanie, ceea ce dorește domnia sa”, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Chiar și așa, sunt oameni care mai degrabă au încredere în el decât în cei care se află acum, să spunem, în Parlament și promovează tot felul de proiecte, dar în fața opiniei publice mai degrabă se împing unii pe alții”, a punctat jurnalistul.

„Asta este o problemă de comunicare, deci este o problemă de încredere în clasa politică în ansamblul ei, care este o problemă cronică și la care, din nou, trebuie să ne uităm față în față, să nu o ocolim și, pe de altă parte, este o problemă de comunicare publică pentru cineva care a contestat războiul Rusiei în Ucraina, că el e o realitate, care a contestat utilitatea NATO - care ne protejează granițele, care a contestat beneficiile UE pentru România... Faptul că o astfel de persoană poate să aibă încrederea unui grup de cetățeni, înseamnă că noi toți ceilalți nu suntem capabili să comunicăm cu acei cetățeni. Și e o chestiune la care trebuie să reflectăm”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan explică de ce nu a fost publicat încă raportul privind alegerile anulate

„Credeți că va ajunge să candideze din nou, pănă să aflăm exact ce s-a întâmplat cu alegerile anulate?”, a întrebat jurnalistul.

„Legat de alegerile anulate... În mod evident, a fost încălcată legislația electorală cu privire la finanțare - asta este o certitudine și e un motiv suficient pentru anularea alegerilor - în momentul în care un candidat cheltuie în mod netransparent mai mulți bani decât contracandidații viciază procesul electoral și e un motiv suficient pentru anulare.

În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu niște dovezi pe care toată lumea le poate verifica: că a existat o influență rusă.

Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice: e vorba despre site-uri în oglindă, de chestiuni tehnice. Și atunci, noi trebuie să reușim să convingem un public larg, care, în mod evident, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii... acele elemente pe care le știm deja, plus altele la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp și care nu sunt făcute publice; în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român, care nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informații care sunt foarte tehnice. Aici este, de fapt, miza și motivul pentru care încă n-am ieșit cu un raport - fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc”, a mai precizat președintele.