Nicușor Dan, întâlnire cu Friedrich Merz în Finlanda. Update: Cină de lucru cu Petteri Orpo / foto

Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan, președintele României, aflat duminică în Finlanda, s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei Frierich Merz.

Update: Președintele României a participat la o cină de lucru găzduită de Prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo

Foto: Presidency.ro

Foto: Presidency.ro

Știrea inițială:

Duminică, 13 septembrie 2026, președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina de X a președintelui, întâlnirea „a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania“.

„În ceea ce privește securitatea, am subliniat necesitatea consolidării flancului estic al NATO împotriva amenințărilor rusești, inclusiv a incursiunilor dronelor în spațiul aerian aliat, și am discutat despre potențialul cooperării industriale de apărare româno-germane.

Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, în care România susține un buget ambițios, cu o politică de coeziune robustă și o finanțare adecvată pentru agricultură.

Am subliniat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, iar progresul său merită un sprijin ferm, inclusiv deschiderea la timp a tuturor clusterelor de negociere“, a scris Nicușor Dan pe X.

Ulterior, Nicușor Dan va participa la o cină de lucru cu premierul Republicii Finlanda, Petteri Orpo.

Președintele României participă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice

Reamintim că președintele României participă în aceste zile la Summitul European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda.

„Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi.

Reuniunea este organizată la inițiativa Prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri ai statelor europene (Cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanți ai instituțiilor UE (Președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas)“, a transmis Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.