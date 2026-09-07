Robert Cazanciuc, mesaj la început de an școlar: „Nu vă temeți de greșeli. Școala nu este despre a fi perfecți”

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Se vorbește mult în perioada aceasta despre viitor, despre ghiozdane, reforme și cifre. Dar dincolo de orice discurs sau politică, prima zi de școală este, de fapt, despre emoție curată. Despre nodul din gâtul...

În ziua în care începe noul an școlar, Robert Cazanciuc le-a transmis un mesaj elevilor, profesorilor și părinților. El a vorbit despre emoțiile primei zile de școală, despre greșeli, curiozitate și încrederea pe care adulții ar trebui să le-o ofere copiilor.

Dincolo de reforme, cifre și discuțiile despre viitor, prima zi de școală rămâne, înainte de toate, un moment încărcat de emoție, precizează senatorul.

„Se vorbește mult în perioada aceasta despre viitor, despre ghiozdane, reforme și cifre. Dar dincolo de orice discurs sau politică, prima zi de școală este, de fapt, despre emoție curată. Despre nodul din gâtul unui părinte care își lasă copilul de mână la poartă, despre pașii șovăitori din curte și despre privirea unui profesor care știe că are în față nu doar o clasă, ci zeci de lumi de descoperit.

Aș vrea ca anul acesta să privim școala altfel: nu ca pe o obligație, ci ca pe cel mai frumos spațiu de libertate”, a scris Robert Cazanciuc, într-o postare pe Facebook.

Cazanciuc: „Nu vă temeți de greșeli”

Senatorul îi îndeamnă pe elevi să nu se lase definiți de note și să aibă curajul să pună întrebări și să încerce din nou: „Scoala nu este despre a fi perfecți”, a punctat Robert Cazanciuc.

„Dragi elevi, nu vă temeți de greșeli. Școala nu este despre a fi perfecți, ci despre a fi curioși. Îndrăzniți să puneți întrebări grele, să căutați dincolo de manuale și să vă descoperiți pasiunile. Nota din carnet nu vă definește valoarea ca oameni, ci curajul de a încerca din nou.

Dragi profesori, vă suntem recunoscători pentru răbdarea nevăzută. Știm că munca dumneavoastră este adesea grea și nedreptățită, dar puterea de a schimba o viață printr-un singur cuvânt de încurajare rămâne cu adevărat o superputere. Sunteți repere, nu doar profesori de materie”, a mai spus el.

Mesaj pentru părinți

„Dragi părinți, eu chiar înțeleg emoția și grijile. Cel mai frumos cadou pe care îl putem da copiilor noștri este încrederea că pot reuși, alături de spațiul de a fi ei înșiși.

Ca politician, datoria mea nu este să vă dau lecții astăzi, ci să încerc să vă asigur resursele, siguranța și respectul pe care le meritați. Ca om, vă doresc un an cu bucurie, cu prietenii legate pentru o viață și cu mentori care să vă inspire”, a mai spus Robert Cazanciuc.

La final, senatorul le-a recomandat celor interesați să viziteze un loc important pentru istoria educației din România: prima școală liberă din Țara Românească, aflată în Golești, Argeș.

„Dacă vreți să vedeți ce înseamnă curaj și dăruire, nu ezitați să vizitați Prima școală liberă din Țara Românească, situată în Golești, Argeș. Un an școlar cu sens tuturor vă doresc!”, a conchis acesta.