România are nevoie de un nou concept național de apărare împotriva dronelor. Cătălin Predoiu: E necesară consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a CSAT

Imagine cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, susține că România are nevoie de un nou concept național de apărare împotriva dronelor, în contextul în care numărul incidentelor este în creștere.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a CSAT.

Declarațiile lui Predoiu vin în contextul în care în ultima perioadă au fost înregistrate tot mai multe incidente cu drone. Dacă până acum locuitorii din Dobrogea, în special cei din județul Tulcea, dar și cetățeni din Brăila și Galați, primeau periodic avertizări Ro-Alert care anunțau posibila cădere a unor obiecte din cer, marți, 8 septembrie, pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Ucraina, o astfel de alertă a fost emisă și în județul Iași.

Subiectul dronelor, discutat în comisia pentru apărare din Senat

"Recenta dezbatere din comisia de apărare a Senatului cu privire la pericolul reprezentat de drone raportat la legislația în vigoare trebuie să fie doar un prim pas în demersul Parlamentului pentru adaptarea legislației la amenințările militare reprezentate de dronele militare eșuate pe mare, la malul mării sau în interiorul teritoriului național.

O legislație adaptată acestor pericole trebuie să plece de la câteva premise, cum ar fi natura militară acestor amenințări, studiul cazurilor de drone care au accesat marea teritorială, zona economică exclusivă sau teritoriul național, capacitățile de detecție aflate în operarea tuturor instituțiilor, logistica, tehnica și bugetele aflate la dispoziția fiecărei instituții, precum și obligațiile legale prezente în legislația în vigoare", a declarat Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat de presă a MAI.

Cătălin Predoiu: MAI va participa în continuare la aceste dezbateri în Parlament, dacă va fi invitat

Cătălin Predoiu a mai precizat că Ministrul Afacerilor Interne va contribui la elaborarea unui nou concept de apărare privind dronele "cu propria sa viziune și concepție despre viitoarea arhitectură de răspuns în fața acestor amenințări".

"MAI va participa în continuare la aceste dezbateri în Parlament, dacă va fi invitat, cu misiunea clară de a pune pe masa Parlamentului toate informațiile de care dispune în raport de evenimentele înregistrate, de capacități și tehnica aflate la dispoziția sa sau a altor instituții.

Înainte de elaborarea legislației este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a CSAT, bineînțeles.

MAI va contribui la aceste dezbateri cu propria sa viziune și concepție despre viitoarea arhitectură de răspuns în fața acestor noi amenințări și va coopera loial cu toate instituțiile implicate, plecând de la propriile competențe legale și capacități tehnice aflate în operare", a mai spus Cătălin Predoiu.

Precizăm că, pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne a încheiat sezonul estival cu rezultate operative pozitive, în urma mobilizării coordonate a structurilor sale la nivel național.