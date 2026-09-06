Roi de drone la graniţa fluvială a României cu Ucraina. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

Avion F-18. Sursa foto: Pexels

Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol, după ce mai multe drone au fost depistate la graniţa României cu Ucraina.

Conform MApN, sistemele radar au detectat dronele sâmbătă seara, la 23:40.

"Sâmbătă, 5 septembrie, ora 23.40, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ţinte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la 00.42", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Federaţia Rusă continuă atacurile asupra Ucrainei, în timpul discuţiilor dintre Vladimir Putin şi emisarii lui Trump

Ministerul Apărării rus a informat sâmbătă că a lansat atacuri nocturne împotriva unor ţinte de pe teritoriul ucrainean şi că a doborât 53 de drone inamice, chiar înainte de sosirea aşteptată a emisarilor Casei Albe pentru a relansa negocierile de pace blocate, informează EFE.

Conform raportului de război, Moscova a atacat două fabrici metalurgice din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, pe care a descris-o drept cel mai mare furnizor de astfel de produse pentru armata ucraineană.

De asemenea, a profitat de întuneric pentru a ataca o centrală electrică, un centru logistic şi o navă care transporta marfă militară în regiunile Odesa şi Nikolaev de la Marea Neagră.

În regiunea Kiev, armata rusă a lovit două instalaţii de distribuţie a combustibilului care aprovizionau forţele armate ucrainene, un centru logistic şi o staţie de informaţii radio, printre alte ţinte.

Totodată, apărarea antiaeriană rusească a doborât peste noapte 53 de drone ucrainene - mult mai puţine decât de obicei - în şapte regiuni ruseşti, între care în regiunile de frontieră Belgorod, Kursk şi Briansk, regiunea sudică Krasnodar şi peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

Serviciul de Urgenţă de Stat al Ucrainei (DSNS) a anunţat la rândul său că Rusia a atacat trei districte din regiunea Kiev în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, rănind două persoane după ce o clădire rezidenţială a fost avariată.

Într-un atac asupra oraşului Borîspil din regiunea Kiev, o clădire rezidenţială cu nouă etaje a fost parţial avariată. Acoperişul a luat foc, iar structurile etajului nouă au fost distruse. Două persoane au fost rănite, iar echipele de salvare au evacuat 15 locatari, potrivit DSNS.

În districtul Bucea, un incendiu a izbucnit la un depozit. Potrivit DSNS, în timp ce eforturile de stingere a incendiilor erau în desfăşurare, Rusia a lansat un al doilea atac asupra unui depozit situat în apropiere.

Iar în districtul Obuhiv, echipele de salvare au stins incendiile din zonele naturale cauzate de căderea de resturi de la dronele ruseşti.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri seară că a ordonat suspendarea atacurilor asupra spaţiului aerian rusesc în timpul vizitei trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.

"Rusia trebuie să facă acelaşi lucru... Scopul nostru este ca vizita şi negocierile cu partea americană să fie cât mai constructive şi substanţiale cu putinţă", a comentat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că nu va exista un acord între Moscova şi Kiev privind un moratoriu asupra bombardamentelor aeriene.

Vizita lui Witkoff şi Kushner a fost confirmată de surse oficiale atât din Rusia, cât şi din Ucraina, în timp ce presa americană a relatat că mediatorii au cerut garanţii de securitate de la ambele părţi.

Trimişii preşedintelui american Donald Trump nu au vizitat niciodată Kievul, în ciuda insistenţelor lui Zelenski.

Trump a declarat vineri seară că trimişii săi "aduc cu ei o propunere de a pune capăt războiului. Pentru că am pus capăt la opt războaie".

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat disponibilitatea de a-i primi pe Witkoff şi Kushner, dar a respins până acum un posibil summit trilateral cu SUA şi Ucraina, cu excepţia cazului în care este vorba de semnarea unui acord de pace definitiv, conform Agerpres.