Incendiu la o hală de stocare a energiei electrice în baterii în judeţul Buzău

Sursa: ISU Buzău (Incendiu la o hală de stocare a energiei în baterii)

Arde o hală de stocare a energiei electrice în baterii. Hala este în localitatea Stâlpu, judeţul Buzău.

"Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, din localitatea Stâlpu, comuna Stâlpu.

Hala are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și este echipată cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice. Incinta face parte dintr-un ansamblu format din două hale, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor. În cea de-a doua hală, care este neocupată, s-a acumulat fum.

La acest moment, incendiul se manifestă cu flacără deschisă la nivelul întregii hale. Având în vedere specificul materialelor implicate și evoluția temperaturii în interiorul construcției, forțele de intervenție acționează defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri.

În sprijinul pompierilor buzoieni au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Prahova și ISU București-Ilfov. În total, la locul intervenției acționează șase autospeciale de stingere din cadrul ISU Buzău, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere cu pulbere și azotși alte două autospeciale de stingere cadrul ISU Prahova, precum și o autospecială de transport roboți și un container cu pulbere din cadrul ISU București-Ilfov.

La fața locului se află conducerea ISU Buzău, fiind activată și Grupa Operativă pentru coordonarea intervenției.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime", transmite ISU Buzău.

Vom reveni cu detalii...