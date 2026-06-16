TripExpert 2026 by IRI Travel s-a încheiat: peste 500 de profesioniști din turism, la cea mai amplă serie de infotripuri dedicate litoralului bulgăresc

TripExpert 2026 by IRI Travel s-a încheiat după cinci săptămâni de evenimente, experiențe și întâlniri care au reunit peste 500 de participanți – agenți de turism, reprezentanți ai partenerilor hotelieri și jurnaliști.

Organizate înaintea debutului sezonului estival, evenimentele au oferit participanților oportunitatea de a descoperi cele mai noi produse și servicii turistice de pe litoralul bulgăresc, de a evalua direct standardele de ospitalitate și de a consolida relațiile profesionale care contribuie la dezvoltarea turismului în regiune.

Ediția din acest an a inclus evenimente organizate împreună cu partenerii hotelieri HYATT Hotels, GRIFID Hotels, Sol Meliá Hotels și Albena, participanții având acces la prezentări, vizite de informare, experiențe premium și sesiuni de networking desfășurate în unele dintre cele mai apreciate resorturi de pe litoralul bulgăresc, potrivit consultantului în turism, Traian Bădulescu

Un moment de referință al programului a fost evenimentul organizat la Nisipurile de Aur, unde IRI Travel a reunit aproximativ 60 de jurnaliști din România într-una dintre cele mai ample acțiuni de promovare turistică dedicate litoralului bulgăresc. În cadrul întâlnirilor cu presa, organizatorii au transmis un mesaj clar privind rolul esențial al agențiilor de turism în dezvoltarea industriei și în oferirea unor experiențe de calitate turiștilor români.

„TripExpert a devenit mult mai mult decât o serie de infotripuri. Este o comunitate construită în timp, bazată pe încredere, profesionalism și prietenie. Am început acest proiect cu dorința de a aduce partenerii împreună și de a le oferi posibilitatea să cunoască direct produsele pe care le recomandă turiștilor. Astăzi putem spune că TripExpert este unul dintre cele mai importante proiecte de networking și promovare din turismul românesc. Le mulțumim tuturor celor peste 500 de participanți care au fost alături de noi și au contribuit la succesul acestei ediții”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Pe parcursul edițiilor TripExpert 2026 au fost prezentate cele mai noi concepte hoteliere, investiții și servicii dedicate sezonului estival, participanții având ocazia să descopere direct evoluția unuia dintre cele mai importante produse turistice externe pentru piața românească – litoralul bulgăresc.

Organizatorii pregătesc deja ediția 2027, care va aduce noi experiențe și surprize pentru partenerii IRI Travel. Pentru prima dată, compania intenționează să dezvolte un concept dedicat nu doar profesioniștilor din turism, ci și familiilor acestora, consolidând spiritul de comunitate care s-a format în jurul proiectului TripExpert.

Totodată, IRI Travel a anunțat lansarea CLUBULUI TRIPEXPERT by IRI Travel – o comunitate dedicată partenerilor și prietenilor companiei, care va oferi beneficii speciale, experiențe exclusive și oportunități suplimentare de networking. Toți cei care au participat la cel puțin o ediție TripExpert vor deveni automat membri ai acestui club.

La finalul unei noi ediții de succes, echipa IRI Travel transmite mulțumiri tuturor partenerilor, agenților de turism, jurnaliștilor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea proiectului.

„După atâția ani petrecuți împreună, putem spune că suntem mai mult decât parteneri de afaceri. Suntem o comunitate unită de aceeași pasiune pentru turism. Le dorim tuturor un sezon excelent, multe rezervări și cât mai mulți turiști care să se întoarcă acasă cu cele mai frumoase amintiri”, a adăugat Lucian Bădîrcea.

TripExpert confirmă încă o dată rolul său de platformă de informare, promovare și networking pentru industria turismului și își consolidează statutul de reper pentru profesioniștii din domeniu din România și Bulgaria.