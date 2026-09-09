”Extindem metroul, clar! Este un proiect aflat deja în lucru”. Anunțul primarului Rareș Hopincă

Rareș Hopincă. Sursa Foto: Agerpres

Rareș Hopincă, primarul sectorului 2, anunță extinderea metroului cu două stații noi până în zona Petricani, proiect aflat deja în lucru.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a fost invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News. Edilul a vorbit despre cele mai importante proiecte din sector, unul dintre ele fiind extinderea metroului în zona Pipera.

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"Extindem metroul, clar! Este un proiect în lucru"

"Sectorul 2 are cel mai mare cartier de business din Capitală, și anume zona Pipera, care produce anual aproximativ 3% din PIB-ul național. Sunt companii mari, cu cifre de afaceri mari, cu foarte mulți angajați. Din păcate, statul român, sub orice haină administrativă, a neglijat această zonă și se vede foarte bine acest lucru din modul în care zona Pipera este conectată cu orașul. În afară de metrou, care funcționează, și slavă Domnului, avem cea mai aglomerată linie de metrou, cea care ajunge pe Dimitrie Pompeiu, nu există o mobilitate bună în zonă. Atunci, am tratat chestiunea cu prioritate încă de la începutul mandatului.

Am preluat de la Ministerul Transporturilor extinderea metroului cu încă două stații până în proximitatea liniei ferate de la Petricani. Extindem metroul, clar! Este un proiect aflat deja în lucru. L-am semnat anul trecut cu Ministerul Transporturilor și lucrăm la documentația tehnică. Ținta noastră este să reușim ca proiectarea să o decontăm din programul actual de transport din fonduri europene, iar lucrările să intre pe următoarea programare a Uniunii Europene. Muncim și este un proiect pentru care insistăm foarte mult. În ceea ce privește operarea, noi nu putem să intervenim. Metrorex are tot know-how-ul pentru această și sunt convins că știe să regleze fluxul și mărimea stațiilor. Trebuie doar să existe capacitatea tehnică pentru a face acest lucru și suficiente garnituri de metrou", a explicat primarul sectorului 2, Rareș Hopincă.

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