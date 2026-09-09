Corneliu Ștefan, de ziua Târgoviștei: Are un viitor frumos

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am sărbătorim Nașterea Maicii Domnului, ocrotitoarea municipiului Târgoviște, participând la Ședința Festivă a Consiliului Local Municipal, după Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană, a declarat Corneliu Ștefan

"Cel mai important lucru pe care îl putem spune despre Târgoviște este că are un viitor frumos.

Avem proiecte. Se fac investiții. Însă, dincolo de toate, așa cum am spus mereu, investiția care contează cel mai mult este în oameni. În târgovișteni. În copiii noștri. În tinerii care își caută un drum. Lor trebuie să le oferim încredere. Încrederea că se poate.

Îl felicit pe domnul primar Cristian Daniel Stan, întreaga echipă a Primăriei și Consiliul Local pentru tot ceea ce fac. În Consiliul Județean Dâmbovița ați avut, aveți și veți avea un sprijin puternic și de acum încolo.

Rămânem uniți și mergem înainte.

La mulți ani, Târgoviște! La mulți ani, târgovișteni!

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria!", a ținuit să precizeze președintele PSD al Consiliului Județean.